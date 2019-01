Z godziny na godzinę pogarsza się sytuacja na drogach na południu kraju. Śnieżyce przechodzą nad Małopolską i Śląskiem i mocno dają się we znaki kierowcom. Śnieg sparaliżował również Białystok.

Zabrze. Zdjęcia od Andrzeja / Słuchacz RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

W Śląskiem wczesnym popołudniem z poważnymi utrudnieniami musieli liczyć się m.in. kierowcy w Cieszynie, gdzie na dwóch ulicach przejazd zablokowały ciężarówki, które z powodu oblodzenia nie były w stanie pokonać wzniesień.

Kłopoty z przejazdem były również na trasie krajowej nr 81 w Ochabach: tam na bardzo śliskiej drodze doszło do kolizji, przez co utrudniony był przejazd w kierunku Katowic.

Coraz trudniejszy staje się także przejazd przez Salmopol ze Szczyrku do Wisły.

Katowice. Zdjęcie od Bartka / Słuchacz RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Mocno sypnęło również w Katowicach i w rejonie Bielska-Białej.

Bardzo trudna jest sytuacja w górskiej gminie Ujsoły w Śląskiem. Część gminnych dróg jest całkowicie zasypana.

W efekcie obecnie - jak donosi reporter RMF FM Marcin Buczek - nie da się tam dojechać do 18 przysiółków, w których mieszka około 350 ludzi. Mieszkańcy przysiółków zostawiają więc samochody niżej i do domów docierają pieszo, czasami mając do pokonania kilkaset metrów, a czasem 2-3 kilometry.

W związku z tą bardzo trudną sytuacją dyrektor miejscowej szkoły zdecydował, by uczniowie mieszkający wysoko w górach zostali dzisiaj w domach.

Przez pewien czas w gminie nie było dziś prądu.

A śnieg wciąż sypie. Na poboczach jest go już tak dużo, że nie ma go gdzie odgarniać. Ogrodzenia przy domach zniknęły w zaspach.

Śnieżyca w Porębie k. Zawiercia w Śląskiem Słuchaczka Agata /Gorąca Linia RMF FM

W Małopolsce śnieg pada intensywnie na zachodzie regionu.

Trudne są warunki do jazdy na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem, zawieje śnieżne ograniczają widoczność i utrudniają jazdę także na krajowej "79" między Trzebinią a Zabierzowem. Spowolniony jest ruch w okolicach Olkusza, co chwilę blokuje się zakopianka - często za sprawą tirów, które mają problemy z pokonaniem śliskich wzniesień.

Mocno sypie także w Krakowie, co miejscami skutecznie ogranicza widoczność. Policja jeszcze przed rozpoczęciem popołudniowego szczytu komunikacyjnego zanotowała kilkanaście stłuczek. Auta suną wolno na alejach Trzech Wieszczów i na Nowohuckiej.

Z powodu tych złych warunków pogodowych MPK zmieniło lub skróciło trasy kilkunastu autobusowych linii aglomeracyjnych.

Śnieg, mróz i silny wiatr od rana utrudniają jazdę na Podlasiu. Jak donosi reporter RMF FM Piotr Bułakowski, do godziny 15:00 - a więc jeszcze przed rozpoczęciem popołudniowego szczytu komunikacyjnego - policja odnotowała w regionie ponad 40 kolizji.

Śnieżyca sparaliżowała Białystok: w mieście tworzą się korki, ciężarówki mają problemy z podjechaniem pod wzniesienia. W związku z tą bardzo trudną sytuacją policja zdecydowała o wprowadzeniu czasowego zakazu wjazdu do Białegostoku samochodów o wadze powyżej 3,5 tony.

Również na przejściach granicznych z Białorusią w Bobrownikach i Kuźnicy w oczekiwaniu na poprawę pogody wstrzymano odprawy tirów.

Białystok. Zdjęcie od Karola / Słuchacz RMF FM / Gorąca Linia RMF FM