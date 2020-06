Przez Polskę przetaczają się burze. W województwie podkarpackim strażacy interweniowali ponad 200 razy. Nawałnice i grad dały się też we znaki mieszkańcom województw: śląskiego, łódzkiego i opolskiego.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Dużo pracy mają strażacy z województwa podkarpackiego. pompują wodę z zalanych domostw, udrażniają przepusty drogowe. Usuwają także połamane konary drzew. Woda całkowicie zablokowała drogę woj. nr 835 w miejscowości Hadle Szklarskie w powiecie przeworskim, a także drogę wojewódzką nr 877 w Zabratówce w pow. rzeszowskim" - przekazał rzecznik podkarpackich strażaków bryg. Marcin Betleja.



Dodał, że drogi te mogą być nieprzejezdne przez kilka najbliższych godzin.



Najczęściej strażacy wyjeżdżali w powiatach: rzeszowskim, przemyskim, łańcuckim i przeworskim.



W działania w tej chwili zaangażowanych jest ponad 700 strażaków PSP i ochotników - zaznaczył bryg. Betleja.





Śląskie miasta w strugach deszczu

W województwie śląskim najpoważniejsza sytuacja była w Żorach. Tam strażackich interwencji było już kilkanaście. Głównie były związane z pompowaniem wody z zalanych piwnic i podwórek.

Burza przeszła też nad Katowicami. Na jednym z placów zabaw po silnym podmuchu wiatru niebezpiecznie przechyliło się drzewo.

Z kolei w Zabrzu po ulewie woda zalała tramwajowe torowisko.

Pojedyncze interwencje strażacy mieli też już m.in. w Bielsku-Białej oraz Częstochowie. Poza tym w Tarnowskich Górach intensywnie padał grad, a w tej chwili burza przechodzi nad Zawierciem.

Burze mogą występować dziś nie tylko w Śląskiem, ale niemal w całym kraju. Zagrożeniem będą silne porywy wiatru, nawet do 100 km/h, a lokalnie możliwe są trąby powietrzne. Opady deszczu miejscami mogą sięgać 30-40 mm, wystąpi też grad. W związku z tym IMGW wydał alert drugiego stopnia.



Groźna burze przeszła nad powiatem sieradzkim

Nawałnice wyrządziły też szkodzy w województwie łózkim. W piątek po południu nad powiatem sieradzkim (Łódzkie) przeszła groźna burza połączona z porywistym wiatrem, obfitymi opadami deszczu i gradobiciem.



We wsi Przedłęcze burza uszkodziła dachy trzech domów. Najpoważniej zniszczony został budynek, gdzie nawałnica dosłownie powaliła ścianę szczytową. Uszkodzona jest również połowa dachu krytego eternitem - przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi młodszy brygadier Jędrzej Pawlak.



Eternitem pokryty był także dach budynku uszkodzonego w czasie gradobicia w miejscowości Braszewice, także w powiecie sieradzkim; nie było tam informacji o rannych podczas burzy. Nie oszacowano też jeszcze dokładnie strat - poinformował mł. bryg. Pawlak.



W pozostałej części województwa łódzkiego strażacy wzywani są w związku z podtopieniami budynków i części ulic oraz powalonymi drzewami utrudniającymi przejazd samochodom.

Synoptycy zapowiadają, że gwałtowne burze z gradobiciem i porywistym wiatrem mogą występować w regionie łódzkim jeszcze nawet do północy.

50 interwencji strażaków w woj. opolskim

W wyniku burz, którym od rana towarzyszyły intensywne opady deszczu, na terenie całego województwa doszło do licznych, lokalnych podtopień. Jak powiedział dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, od rana strażacy uczestniczyli w 50 interwencjach.



W Dąbrówce Dolnej woda z pól zalała posesje w tej wsi. Do lokalnych podtopień doszło także m.in. w Kamieniu Śląskim. W Głogówku strażacy zostali wezwani do usuwania drzewa, które zablokowało jedną z ulic. Deszczówka, która nie wsiąka w ziemię nasączoną wodą po poprzednich opadach, utrudniała jazdę po lokalnych drogach w okolicy Suchego Boru i Falmirowic.