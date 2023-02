Sejm zapewne jutro uchwali ustawę wiatrakową z poprawką mówiącą o stawianiu wiatraków 700 metrów od zabudowań. Ustawa odległościowa zostanie zaakceptowana przez Komisję Europejską – tak w rozmowie z reporterem RMF FM mówi minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Ustawa wiatrakowa to jeden z kluczowych kamieni milowych, od których zależy wypłata pieniędzy z KPO.

Farma wiatrakowa na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Rząd skierował do Sejmu projekt z limitem 500 metrów, jakie miałby dzielić wiatrak od zabudowań, ale klub PiS odsunął wiatraki o 200 metrów dalej. Zmianę tę rząd uzasadnia ochroną mieszkańców, by wiatraki nie powstawały tuż nad ich głowami. Tyle że to rząd PiS-u po wielomiesięcznej wewnętrznej batalii przyniósł do Sejmu projekt w zapisem, który przy zgodzie mieszkańców pozwalał budować wiatraki 500 metrów od zabudować - zauważa dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

I to politycy PiS mówili, że ten projekt skutecznie odblokowuje inwestycje w wiatraki. Teraz, gdy poseł Marek Suski swoją poprawką odsuwa wiatraki o 200 metrów, rząd nie wie nawet, jakie będą tego skutki. Z głowy tego panu nie powiem - mówił dziś w Sejmie rzecznik rządu Piotr Muller.

Tymczasem z analizy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wynika, że odsunięcie wiatraków z 500 na 700 metrów od zabudowań sprawi, że energii z wiatru będzie nawet 70 procent mniej.

Wyliczenia stowarzyszenia dowodzą, że powierzchnia, na której można będzie postawić wiatraki, skurczy się o ponad połowę: z około 8 procent przy założeniu planowanych pierwotnie 500 metrów do zaledwie 4 procent, gdy nowe wiatraki odsuniemy, wydawałoby się tylko, o 200 metrów dalej.

Każde 50 metrów, każde 20 metrów odgrywa już znaczącą rolę przy tak rozproszonej zabudowie, z którą mamy do czynienia - wyjaśnia prezes Janusz Gajowiecki z rozmowie z RMF FM.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej pokazuje analizy dla kilku gmin, które już miały plan stawiania farm wiatrowych. Przy zmianie o 200 metrów możliwe będzie zainstalowanie jedynie 4 z 13 turbin. W innym miejscu 10 z 35 i 5 z 11.

Takie inwestycje nie będą już opłacalne - zauważa nasz dziennikarz.

Wiatrak na terenie farmy w gminie Stupsk na Mazowszu Maciej Sztykiel / RMF FM

Mimo to Solidarna Polska chce iść jeszcze dalej i stawiać wiatraki 1000 metrów od zabudowań. Mówił o tym wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski w Rozmowie w południe w RMF FM.

Wiatraki są drogie, szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Moim zdaniem postawienie wiatraków spowoduje podwyżki energii, dlatego że system elektroenergetyczny nie jest w stanie przyjąć dodatkowej energii z wiatraków, a więc będą one stały i nie pracowały. W efekcie będziemy płacić gigantyczne pieniądze deweloperom farm wiatrowych za to, że wiatraki po prostu nie produkują energii elektrycznej - powiedział Janusz Kowalski na naszej antenie.

Wiceminister rolnictwa wskazał, że "wiatraki zostały wymyślone jako element tzw. green dealu, który jest pewnego rodzaju projektem Angeli Merkel i Władimira Putina".

Dziś w Sejmie ma odbyć się drugie czytanie projektu, do głosowania dojdzie prawdopodobnie na obecnym posiedzeniu - niewykluczone, że już jutro.

Co zrobi PiS, jeśli Solidarna Polska zagłosuje przeciw ustawie wiatrakowej? Czy będą jakieś konsekwencje? Nie sądzę - przyznaje rzecznik PiS Rafał Bochenek.