RMF24

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kontynuuje prace nad reformą mediów publicznych. Jak wynika z ustaleń RMF FM, resort ma przygotowane trzy projekty ustaw gotowych do procedowania. Minister Marta Cienkowska ciągle czeka jednak na zielone światło ze strony Donalda Tuska.

W lipcu 2026 roku premier Donald Tusk zawiesił prace nad projektem dużej reformy mediów publicznych. Choć projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji przeszedł przez rządową ścieżkę legislacyjną i miał trafić na Stały Komitet Rady Ministrów, tak się nie stało. Prace - jak informował Onet - osobiście wstrzymał Donald Tusk. Powód? Względy polityczne. Szef rządu miał bać się utraty kontroli nad przekazem mediów publicznych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego się jednak nie podało. Jak wynika z pisma, do którego dotarł dziennikarz RMF FM, Marta Cienkowska jeszcze we wrześniu osobiście alarmowała Kancelarię Premiera RP, że nową ustawę medialną trzeba przyjąć „w terminie jak najszybszym” ze względu na przepisy unijne. Domagała się również wskazania terminu, w którym „przedmiotowy projekt mógłby zostać rozpatrzony przez Komitet (Stały Komitet Rady Ministrów - przyp. red.)”.

Pod koniec października na antenie RMF FM Marta Cienkowska zapowiadała z kolei, że jej resort podzieli projekt ustawy na mniejsze fragmenty.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie wprowadzić kompleksowo (reformy mediów publicznych), to zajmijmy się rzeczami najbardziej pilnymi. Taka jest moja propozycja i mam zamiar ją przedstawić również rządowi - mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

Jak wynika z najnowszych ustaleń RMF FM, w resorcie są już gotowe trzy projekty ustaw. Pierwszy dotyczy zmiany systemu finansowania mediów publicznych. Zlikwidowana ma zostać „archaiczna i nieefektywna” opłata abonamentowa na rzecz „stabilnego finansowania z budżetu” - zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w Europejskim Akcie o Wolności Mediów.

Drugi zakłada reformę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, likwidację Rady Mediów Narodowych oraz wprowadzenie konkursów na stanowiska kierownicze w spółkach mediów publicznych, w tym wprowadzenie zakazu przynależności partyjnej przez pięć lat i aktywności politycznej przez 10 lat przed objęciem takiej funkcji. Trzeci zawiera z kolei „przepisy wprowadzające”.

Bylibyśmy w stanie procedować to w zasadzie od zaraz - słyszymy nieoficjalnie w resorcie Marty Cienkowskiej.

Problem w tym, że - jak wynika z ustaleń RMF FM - szef rządu nadal nie jest przekonany, czy ustawowa ścieżka zmian w mediach publicznych jest możliwa do realizacji.

Na końcu jest prezydent, który korzystne zmiany i tak zawetuje - słyszymy w otoczeniu Donalda Tuska.

Problemem jest również przewidziana w projekcie ustawy likwidacja opłaty abonamentowej. Nie wyraża na nią zgody minister Andrzej Domański.

„Projektowane rozwiązania będą generować bardzo duże skutki finansowe - o charakterze sztywnym - zwiększając wydatki budżetu państwa w ciągu 10 lat o kwotę ok. 25 mld zł, w tym w roku 2027 r. o kwotę 2,5 mld zł. Przedstawiona kwota jest niemożliwa do poniesienia przez budżet i będzie miała negatywny wpływ na sektor instytucji rządowych i samorządowych” - argumentował resort finansów, opiniując projekt ustawy MKiDN.

Resort Marty Cienkowskiej z proponowanych rozwiązań wycofać się jednak nie zamierza. „Resort kultury nie uwzględnił wyżej wymienionej uwagi, ponieważ ma ona wpływ na sposób wdrożenia prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa. (…) W ocenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponowana w ustawie kwota stanowi niezbędne minimum środków finansowych dla celów realizacji misji publicznej przez nadawców publicznych” - czytamy w odpowiedzi na pytania RMF FM.

W tej chwili finansowanie mediów publicznych opiera się na systemie doraźnym. Tylko w tym roku z rezerwy budżetowej Telewizja Polska otrzymała w pięciu transzach prawie 2 mld zł. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje minister finansów Andrzej Domański, zasięgają opinię sejmowej komisji finansów publicznych.