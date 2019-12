W Sejmie rozpoczęło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Posłowie wysłuchają sprawozdania sejmowej komisji sprawiedliwości, która podczas całonocnych obrad przyjęła 22 poprawki do projektu.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

13:55

Głos w sprawie listu, w którym Komisja Europejska zwraca się do do: prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącym sądów do czasu przeprowadzenia konsultacji, zabrał szef komisji sprawiedliwości Marek Ast.



Ast w rozmowie z PAP przyznał, że nie zna tego pisma. Polska jest jednak suwerennym państwem, a Sejm - suwerennym organem. Projekt jest pilnie procedowany i nie sądzę, aby nastąpiło tu jakiekolwiek wstrzymanie (prac) - zaznaczył.



Pytany czy będzie jakaś odpowiedź na apel Komisji, Ast odparł, że jest to kwestia decyzji strony rządowej, gdyż - jak zauważył - to rząd reprezentuje nas na zewnątrz i na tego rodzaju postulaty "w sposób oczywisty powinien odpowiedzieć szef rządu".

Jeśli będzie odpowiedź, to jedyna jaka może być, to taka, że kwestie wymiaru sprawiedliwości, organizacji sądownictwa, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, to jest absolutnie wewnętrzna sprawa każdego państwa członkowskiego i że tutaj nie ma takiej możliwości, aby KE w jakikolwiek sposób mogła kwestionować to prawo do stanowienia o wymiarze sprawiedliwości przez Polskę - powiedział szef komisji sprawiedliwości.





13:48

Poseł PiS Przemysław Czarnek złożył w drugim czytaniu projektu noweli ustaw sądowych trzy poprawki oraz wniosek o przejście do trzeciego czytania bez odsyłania projektu do komisji. Nie możemy pozwolić na to, żeby wykrwawił się polski porządek prawny; musimy przykleić plaster na tę ranę - mówił.



Istotą pierwszej poprawki jest użycie wyrazu działanie i zaniechanie w liczbie pojedynczej, zamiast liczby mnogiej - powiedział.



Druga poprawka ma na celu przekazanie do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN spraw skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego, jeżeli chodzi o podważenie legalności działania sędziego - przekazał poseł PiS.



Trzecia poprawka ma na celu objęcie dyspozycją przepisu również wniosków o oznaczenie sądu, przed którym ma się toczyć postępowanie składanych na podstawie artykułu 45 Kodeksu postępowania cywilnego - poinformował Czarnek.

13:47

Trzeba powiedzieć Komisji Europejskiej wara od polskiego stanowienia prawa. Od tego co robi suwerenny Sejm Rzeczpospolitej. Nie macie prawa wtrącać się w naszą wewnętrzną debatę. Nie macie prawa do tego, żeby z Brukseli dyktować jak będzie wyglądało polskie sądownictwo - mówił w Sejmie Robert Winnicki z Konfederacji. Polskie sądy określił mianem "bagna". Problemem jest to, że zamiast osuszać bagno polskiego sądownictwa wpuściliście swoją rurę i sądzicie, że jak dolejecie od siebie to bagno wyschnie. Otóż nie, śmierdzi jeszcze bardziej - podkreślił.

13:29

Posłanka Anna Żukowska w imieniu Lewicy zgłosiła wniosek o odrzucenie projektu ustawy w drugim czytaniu.





13:19

Przed rozpoczęciem rozpatrywania sprawozdania komisji posłowie opozycji złożyli szereg wniosków formalnych. Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek wystąpił z wnioskiem formalnym o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów. Chciał przeniesienia dalszego rozpatrywanie projektu PiS na następne posiedzenie Sejmu. Krzysztof Paszyk PSL-Kukiz15 złożył wniosek o przerwę w celu zapoznania się z apelem Komisji Europejskiej do polskich władz o wstrzymanie prac nad projektem nowelizacji. O ostrej reakcji Komisji Europejskiej na projekt posłów PiS pisaliśmy już na naszej stronie.





Komisja sprawiedliwości wprowadziła 22 poprawki

Zgodnie z przyjętymi przez komisję sprawiedliwości zmianami, zniesiony zostanie wymóg składania przez sędziów oświadczeń o prowadzeniu portalu lub aktywności na internetowych portalach, jeśli dotyczą one spraw publicznych. Należy uznać, że składanie tego rodzaju oświadczenia nie jest konieczne dla zapewniania prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem urzędu sędziego - podkreślono w uzasadnieniu poprawki.Przyjęte poprawki zwiększyły kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego.

WIĘCEJ O POPRAWKACH: Burzliwe obrady komisji sprawiedliwości. Nad ranem przyjęto ustawę dyscyplinującą sędziów





Ustawa "kagańcowa"

W zeszłym tygodniu klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw . Projekt zakłada wprowadzenie narzędzi dyscyplinujących sędziów. Zmiany są efektem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE powierzyło zbadanie legalności działania Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej Sądowi Najwyższemu.

Nowelizacja PiS zakłada surowe kary dla sędziów, którzy podważą status innych sędziów, w tym wskazanych przez tzw. Nową KRS. Sędziom sądów powszechnych za takie przewinienie będzie groziło przeniesienie do innego miejsca pracy lub usunięcie z zawodu. Z kolei sędziowie Sądu Najwyższego podważanie statusu innych sędziów będą mogli przypłacić usunięciem z zawodu. Projekt ma też zakazać jakiejkolwiek aktywności sędziom poza salą sądową

Według założeń projektu, jeśli kolegia sądów nie zaopiniują kandydatów na nowych sędziów, to będzie to oznaczało wydanie pozytywnej opinii.

Zmiany mają też dotyczyć sposobu wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego. W przypadku, w którym Sąd Najwyższy nie przeprowadzi prawidłowo procedury wskazania prezydentowi kandydatów na I Prezesa SN, prezydent będzie mógł powołać p.o. I Prezesa SN, który przeprowadzi tę procedurę.

W rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Michalskim poseł PiS Jacek Ozdoba przyznał, że w projekcie dyscyplinującym sędziów mają być zmiany .

Jak podaje Onet, zastrzeżenia do nowelizacji ma m.in. Andrzej Duda. Projekt złożony w czwartek można powiedzieć, że jest już nieaktualny, a zmiany, które zostały przez prezydenta Andrzeja Dudę zasugerowane zapewne znajdą swoje odzwierciedlenie w poprawkach do projektu - stwierdził informator Onetu.