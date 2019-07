Warszawiacy uciekają latem nad morze lub w góry, a mieszkańcy tamtych rejonów marzą o wyludnionej Warszawie. Zwiedzanie stolicy latem to dobry pomysł - pod warunkiem, że wynajmiemy samochód.

Dlaczego nie komunikacja miejska?

Warszawa postrzegana jest jako miasto dobrze skomunikowane. Faktycznie - metrem, autobusem, tramwajem czy niektórymi pociągami można jeździć w ramach jednego biletu. Jednak konia z rzędem temu, komu uda się przejechać z Gocławia na Sadybę bez niepotrzebnych nerwów. Szybko okaże się, że co prawda, autobusy są, ale jeżdżą rzadko, a tramwaje i metro w ogóle nie sięgają tamtych rejonów. Do tego dochodzi oczekiwanie na rozgrzanych przystankach i podróż pojazdem, co prawda, klimatyzowanym, ale często tak ciasnym, że nawet klimatyzacja nie jest wybawieniem. No i czas. Czy naprawdę po to przyjeżdżamy na urlop do stolicy, by połowę tego czasu spędzić w autobusach i tramwajach? Od biedy można by to nazwać wycieczką objazdową, ale tylko od biedy - najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w ten sposób nie obejrzymy. Jednym słowem: komunikacja jako rozwiązanie doraźne - tak, jako sposób na beztroski urlop w Warszawie - zdecydowanie nie.

Zalety wypożyczenia samochodu w Warszawie

Wypożyczony samochód mamy prawo traktować jak własny, co oznacza, że nie tylko dbamy jak o swój, ale też jeździmy tam, dokąd akurat mamy ochotę i potrzebę. Jedynym ograniczeniem są przepisy ruchu drogowego - tych należy bezwzględnie przestrzegać. Natomiast nie musimy się nikomu tłumaczyć z tego, dokąd i po co jeździmy i dlaczego auto stało pół nocy zaparkowane kilkanaście kilometrów od miejsca naszego noclegu.

Niezależność na urlopie nie powinna być traktowana jak luksus. Wygoda jest standardem i tak należy do tego podejść. Oczywiście można się zastanowić, czy nie taniej byłoby poruszać się taksówkami, ale umówmy się: nie ma w Polsce drugiego miasta z tak wysokimi cenami taksówek. A warszawscy taksówkarze chętnie korzystają z niewiedzy turystów, obwożąc ich wszelkimi możliwymi objazdami, byle tylko "nabić" kilometry. Wypożyczając samochód mamy kontrolę nad wydatkami, taksówki takiego luksusu nie dają.

Ile kosztuje wypożyczenie samochodu w Warszawie?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, cena uzależniona jest od wielu czynników. Na przykład Wypożyczalnia Samochodów - FleetCorp Warszawa ma bardzo zróżnicowaną ofertę, cena uzależniona jest między innymi od klasy samochodu i okresu wynajmu. Zazwyczaj pierwsza doba kosztuje więcej niż następne. Inaczej kształtuje się cena przy wynajmie krótkookresowym, inaczej, gdy wypożyczamy auto na dłużej niż miesiąc. Do tego dochodzą koszty podstawienia i odbioru auta (warto sprawdzić, jakie warunki trzeba spełnić, by uniknąć płacenia za podstawienie i zwrot), koszty nawigacji, fotelika dla dziecka, dodatkowego ubezpieczenia itp. Nie ma obowiązku korzystania ze wszystkich opcji (nie każdy potrzebuje fotelika), dlatego trudno jednoznacznie określić cenę wynajmu. W każdym przypadku będzie inna. Najlepiej sprawdzić szczegóły warunków wypożyczenia i koszty na stronie wypożyczalni. Dokładne informacje można uzyskać także poprzez infolinię.

Uśredniając, można pokusić się o stwierdzenie, że im dłuższy urlop, tym bardziej opłaca się wynajem samochodu. Przy miesięcznym pobycie w stolicy jest to już niemal obowiązek. Można oczywiście poruszać się po mieście taksówkami, ale po co przepłacać?

Wypożyczenie auta w Warszawie - o czym trzeba wiedzieć

Teoretycznie każdy może stać się klientem wypożyczalni samochodów. W praktyce tego typu firmy wolą wynajmować auta doświadczonym kierowcom. Dlatego osiemnastolatek może mieć problemy z wynajęciem samochodu w Warszawie. Na ogół wypożyczalnie stawiają warunek, iż kierowca musi mieć minimum dwadzieścia jeden lat. Drugim obostrzeniem jest staż za kierownicą. Za doświadczonego uznaje się kierowcę, który ma minimum dwuletnie doświadczenie. Dlatego plany wynajęcia auta tuż po odebraniu prawa jazdy raczej spalą na panewce.

Wypożyczonym autem możemy dysponować swobodnie, jednak tu też obowiązują pewne wyjątki. Na ogół wypożyczalnie zastrzegają sobie, że takim autem nie można przewozić zwierząt ani ciągnąć przyczepy. Zakazane jest także holowanie drugiego samochodu.

Kwestią sporną pozostaje przekazanie kierownicy osobie trzeciej. W niektórych wypadkach jest to dozwolone, w innych taką chęć trzeba zgłosić i jest ona dodatkowo płatna.