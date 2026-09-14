Urlop menstruacyjny w Polsce? Kobiety mówią „tak”

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Czy w Polsce pojawi się urlop menstruacyjny? Według najnowszych badań zdecydowana większość kobiet popiera wprowadzenie takiego rozwiązania. Urlop menstruacyjny funkcjonuje już między innymi w Japonii i Hiszpanii.

Ponad 84 proc. uczestniczek polskiego badania opowiedziało się za wprowadzeniem urlopu menstruacyjnego. Najczęściej popierały go kobiety, którym miesiączka wyraźnie utrudniała codzienne funkcjonowanie i które z jej powodu musiały rezygnować z pracy lub innych obowiązków.

Urlop menstruacyjny to dodatkowy dzień wolny przysługujący osobom, które z powodu miesiączki nie są w stanie normalnie wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Takie rozwiązanie od lat funkcjonuje już w Japonii, Korei Południowej, Indonezji czy na Tajwanie.

W Europie, choć w nieco innej formie, urlop menstruacyjny wprowadziła Hiszpania, a w Zambii pracownice mogą skorzystać z jednego dnia wolnego w miesiącu bez konieczności przedstawiania zwolnienia lekarskiego.

Wyniki badań: Polki mówią „tak”!

Naukowczynie z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postanowiły sprawdzić, co o urlopie menstruacyjnym sądzą Polki.

W internetowej ankiecie wzięło udział 565 miesiączkujących kobiet z całej Polski. Wyniki? Aż 84,2 proc. badanych opowiedziało się za wprowadzeniem urlopu menstruacyjnego, a tylko 15,8 proc. było przeciwko.



Chciałyśmy sprawdzić, ile respondentek jest za wprowadzeniem takiego urlopu i czym charakteryzują się kobiety, które go popierają, w porównaniu z tymi, które nie widzą takiej potrzeby - podkreśla dr Magdalena Humaj-Grysztar z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM.

Kto najbardziej popiera urlop menstruacyjny?

Poparcie dla urlopu menstruacyjnego było najwyższe wśród kobiet, którym miesiączka wyraźnie utrudniała codzienne funkcjonowanie. U tych pań szansa na opowiedzenie się za urlopem była ponad ośmiokrotnie większa niż u pozostałych.

Znaczenie miały także nieobecności spowodowane miesiączką – osoby, które z tego powodu opuszczały pracę lub szkołę, popierały urlop 3,7 razy częściej.

Częściej za urlopem opowiadały się również kobiety stosujące podczas okresu leki przeciwbólowe i rozkurczowe. W pierwszym przypadku szansa na poparcie była ponad trzykrotnie większa, w drugim – ponad dwukrotnie. Zwolenniczki urlopu były też ogólnie młodsze.

Ból i inne dolegliwości – codzienność wielu kobiet

Dr Humaj-Grysztar zwraca uwagę, że dolegliwości menstruacyjne to nie tylko ból podbrzusza.



To nie jest tylko kwestia skurczów macicy. Wiele kobiet cierpi na bóle pleców, biegunki albo zaparcia, nudności, bóle głowy czy problemy ze snem. Menstruacji może towarzyszyć cała gama dodatkowych objawów, które bardzo mocno utrudniają funkcjonowanie - podkreśla lekarka.

Badania pokazują, że aż 68,5 proc. Polek musi sięgać po leki przeciwbólowe podczas miesiączki, a 55,6 proc. po leki rozkurczowe.

Ponad trzy czwarte kobiet korzysta także z innych sposobów łagodzenia dolegliwości, takich jak ciepłe okłady czy kąpiele. Średnie nasilenie bólu wynosiło 6,2 pkt w jedenastostopniowej skali.

Czy urlop menstruacyjny zostanie wprowadzony w Polsce?

Na razie w Polsce nie ma ogólnokrajowego prawa do urlopu menstruacyjnego, choć pojedynczy pracodawcy – jak Ochotnicze Hufce Pracy – zdecydowali się na taki krok.

Ekspertki podkreślają, że wysokie poparcie dla urlopu nie przesądza jeszcze, jaki model byłby najlepszy i jakie skutki przyniosłoby jego wprowadzenie. Potrzebne są dalsze badania, które uwzględnią zarówno korzyści, jak i potencjalne ryzyka dla pracownic i pracodawców.