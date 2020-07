Zdrowe odżywianie bez warzyw jest niemożliwe. Które warzywa są najwartościowsze i najbogatsze w witaminy? Oczywiście te zebrane z własnego ogrodu! Zdradzamy 4 złote zasady, dzięki którym uprawa warzyw z nasion przyniesie wysokie plony.

/ Materiały prasowe

1. Zadbaj o zmianowanie

Brak zmianowania to jedna z najczęstszych przyczyn słabego plonowania warzyw. Podstawowa zasada brzmi: nie siejemy po sobie warzyw wywodzących się z tej samej rodziny. Spokrewnione ze sobą gatunki to np.: kapusta, brokuł, kalafior i brukselka (warzywa krzyżowe), pomidor, papryka i bakłażan (psiankowate), ogórek, cukinia, dynia, arbuz (dyniowate), cebula, czosnek, por (cebulowe). Zaniechanie zmianowania prowadzi do wyjałowienia gleby, a ponadto sprzyja namnażaniu się patogenów chorobotwórczych i szkodników. Odpowiednio zaplanowane zmianowanie przynosi natomiast wiele korzyści. Rośliny motylkowe (np. fasola szparagowa, groch, bób) wzbogacają glebę w azot, dlatego zaleca się uprawiać po nich warzywa kapustne, wykazujące duże zapotrzebowanie na ten składnik. Zanim rozpoczniemy siew nasion warzyw, naszkicujmy zatem plan warzywnika. Dzięki temu w przyszłym roku będziemy wiedzieć, jak ulokować nowe grządki.

2. Wykorzystaj zjawisko allelopatii

Allelopatia, czyli wpływ sąsiedztwa roślin, to kolejny sposób na zwiększenie plonu. Prawidłowo dobrane towarzystwo na grządce sprzyja intensywnemu wzrostowi roślin. Pozytywna allelopatia zachodzi m.in.: między pomidorem i selerem, koprem i ogórkiem, rzodkiewką i sałatą oraz burakiem i kapustą. Niekorzystnie wpływają na siebie natomiast ogórek i pomidor, fasola i burak, koper i marchew, dynia i ziemniak. Allelopatia to także zjawisko wykorzystywane w zwalczaniu szkodników. Cebula rosnąca obok marchwi, pietruszki, selera i buraków odstrasza groźną połyśnicę marchwiankę, marchew z kolei chroni cebulę przed śmietką cebulanką. Aby maksymalnie wykorzystać zjawisko pozytywnego sąsiadowania, należy wprowadzić do warzywnika kwiaty i zioła. Intensywna woń szałwii i tymianku zniechęca do żerowania gąsienice zjadające liście kapusty, z kolei aksamitka zapobiega rozprzestrzenianiu się nicieni - szkodników glebowych, które wyniszczają korzenie warzyw.

3. Wybierz nasiona warzyw dobrej jakości

Dobrej jakości nasiona warzyw gwarantują równomierne wschody, a co za tym idzie - wysoki plon o dobrej strukturze. Z tej przyczyny warto kupować nasiona warzyw odmian ustalonych, wpisanych do krajowego rejestru COBORU. Oprócz odmian ustalonych w sprzedaży można spotkać także cenne mieszańce heterozyjne. Nasiona warzyw F1 są droższe w porównaniu do standardowego materiału siewnego, ale zapewniają jeszcze wyższe plony świetnej jakości. Wybierając nasiona warzyw, zwróćmy uwagę na podane przez producenta informacje, dotyczące terminów siewu i zbioru danej odmiany. Nasiona warzyw wczesnych wysiewa się pod osłonami lub w mieszkaniu, tak by do gruntu posadzić już wyrośnięte siewki. Produkcja rozsady pozwala pozyskać bardzo wczesny plon (tzw. nowalijki). Jeśli natomiast zależy nam na ekologii, szukajmy na paczkach oznaczenia BIO i symbolu zielonego listka. BIO nasiona warzyw pochodzą z plantacji nasiennych, na których nie stosuje się środków ochrony roślin.



/Materiały prasowe





4. Pamiętaj o nawożeniu

Nawet najlepsze nasiona warzyw nie wydadzą obfitych plonów, jeśli zaniedbamy nawożenie. Zasilanie warzyw dzieli się na dwa etapy: nawożenie startowe i nawożenie pogłówne. Nawożenie startowe (przed siewem nasion warzyw) warto przeprowadzić z użyciem obornika bądź kompostu. Nawozy organiczne, przekopane z ziemią jesienią albo wczesną wiosną, wzbogacają glebę w cenną próchnicę, rozluźniają ją i zwiększają jej pojemność wodną. Do nawożenia pogłównego (po wschodach warzyw) zaleca się wykorzystywać wieloskładnikowe nawozy mineralne. Do wyboru mamy preparaty granulowane do stosowania posypowego oraz nawozy w proszku i w płynie, które podaje się razem z wodą do podlewania. W sklepach ogrodniczych znajdziemy szeroki wybór nawozów uniwersalnych do warzyw oraz preparatów specjalistycznych, dedykowanych konkretnym gatunkom. Mowa przede wszystkim o nawozach do pomidorów, papryki i ogórków, które są szczególnie wrażliwe na niedobory mikroskładników pokarmowych.