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Rezygnujesz z wyjazdu z powodu upałów? PKP wprowadza specjalne zasady

Opracowanie: Dzisiaj, 26 czerwca (08:16)

W związku z upałami PKP Intercity wprowadza specjalne zasady dotyczące zwrotu biletów. Będą one obowiązywać do 30 czerwca.

Rezygnujesz z wyjazdu z powodu upałów? PKP wprowadza specjalne zasady
pociąg PKP Intercity na stacji kolejowej (fot. Grand Warszawski) /Shutterstock
  • PKP Intercity wprowadza specjalne zasady zwrotu biletów obowiązujące do 30 czerwca 2026 r. z powodu upałów.
  • W najbliższych dniach prognozowana jest fala upałów na terenie niemal całego kraju, z najwyższą temperaturą w niedzielę.

    Specjalne zasady dotyczą zarówno podróży krajowych, jak i zagranicznych. 

„Podróżni, którzy do 23 czerwca 2026 r. (włącznie) kupili bilety na przejazdy w terminie 25–30 czerwca 2026 r., w przypadku rezygnacji z przejazdu mogą dokonać zwrotu biletów bez potrącania odstępnego. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów, w tym ofert specjalnych” - wyjaśnia PKP Intercity w komunikacie. 

Jeśli chodzi o podróże zagraniczne, analogiczne zasady zwrotu biletów obowiązują w przypadku przejazdów do lub z Niemiec oraz Czech.

Przewoźnik podkreśla, że w ramach specjalnych zasad możliwy jest wyłącznie zwrot biletu, a nie zmiana terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy. 

„W przypadku biletów zakupionych przez internet, prosimy o rezygnację z przejazdu przed odjazdem, w systemie, w którym zakupiono bilet. Zwrot odstępnego nastąpi po złożeniu wniosku” - czytamy w komunikacie.

W najbliższych dniach na terenie niemal całego kraju prognozowana jest fala upałów. Najwyższa temperatura ma wystąpić w niedzielę. 

Źródło: RMF24
Tagi: PKP Intercity upał

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