​IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla dwunastu województw. Na niektórych obszarach termometry w dzień mogą wskazywać 35 stopni.

Zdj. ilustracyjne / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem wydano dla woj. lubuskiego, południowej części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego i żywieckiego), świętokrzyskiego, północnej części woj. małopolskiego i zachodniej części woj. lubelskiego.

Najwyższe temperatury w ciągu dnia przewidywane są dla woj. lubuskiego, gdzie termometry pokazać mogą od 32 do 35 stopni. W pozostałych województwach objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia temperatury maksymalne w dzień mogą wynieść od 29 do 33 stopni. W nocy termometry mogą wskazywać od 17 do 21 stopni.

Ostrzeżenia wydane przez IMGW / IMGW/pogodynka.pl / Materiały prasowe

Pierwszy stopień ostrzeżenia wydano dla zachodniej części woj. lubelskiego, gdzie temperatura w dzień może wynieść od 29 do 31 stopni, a w nocy od 16 do 19 stopni.

Z obszarów zagrożonych wysokimi temperaturami wyłączone są woj.: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, północna część zachodniopomorskiego, południowa część zachodniopomorskiego oraz trzy powiaty śląskiego (cieszyński, bielski i żywiecki).