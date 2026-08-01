„Upał zwiększa ryzyko zatrucia”. Alert RCB ws. czadu

RMF24

W piątek późnym wieczorem do mieszkańców całej Polski trafił alert RCB. Zwykle rozsyłane SMS-y dotyczą gwałtownych zjawisk pogodowych, ale tym razem było inaczej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa postanowiło nam przypomnieć, że czad bywa groźny także latem.

„UWAGA! Upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz - wezwij pomoc” - SMS-y o takiej treści zostały rozesłane przez RCB do mieszkańców całego kraju.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące upałów i burz, które obejmują niemal całą Polskę. Na południowym wschodzie kraju alerty mają trzeci, czyli najwyższy stopień.

Dlaczego czad jest szczególnie groźny w upalne dni?

Z czego wynika ryzyko zatrucia czadem w upalne dni? Eksperci tłumaczą, że podczas upałów może dojść do osłabienia naturalnego ciągu w przewodach kominowych i wentylacyjnych.

Gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka, różnica temperatur między powietrzem wewnątrz budynku a powietrzem zewnętrznym staje się niewielka. W takich warunkach spaliny mogą nie być skutecznie odprowadzane, a w skrajnych przypadkach mogą cofać się do pomieszczeń.

Strażacy ostrzegają, że szczególnie duże zagrożenie występuje w mieszkaniach w gazowe przepływowe podgrzewacze wody, zwłaszcza gdy urządzenia znajdują się w łazienkach.

Wśród czynników zwiększających ryzyko są m.in.:

szczelnie zamknięte okna,

niedrożne kratki wentylacyjne,

niesprawne przewody kominowe,

niesprawne urządzenia gazowe,

samodzielne przeróbki instalacji wentylacyjnej, gazowej lub kominowej.

Jakie są objawy zatrucia czadem? (fot. Mateusz Krymski) / PAP

Jakie są objawy zatrucia czadem?

Czad, czyli tlenek węgla, jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. Objawami lżejszego zatrucia nim są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności.

Następstwem ostrego zatrucia czadem - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i śmierć.

Straż pożarna zachęca do montowania w mieszkaniach czujników czadu, które mogą odpowiednio szybko zasygnalizować zagrożenie i w ten sposób uratować nam życie. Jednocześnie przypomina, że nie zastępują one okresowych przeglądów instalacji i przewodów kominowych.

Gdzie i dlaczego powstaje czad? (fot. Mateusz Krymski) / PAP