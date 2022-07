Dziś nadal będzie upalnie, do 34 stopni Celsjusza, ale prognozowane są też groźne burze z silnym wiatrem do 90 km/h - informuje dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.

Sobota zapowiada się groźnie, ze względu na burze. To będzie kolejny upalny dzień, ale strefa tych burz będzie przemieszczała się z zachodu na wschód. Będzie im towarzyszył bardzo silny wiatr - powiedział Folwarski.

Na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, lokalnie burze z gradem. Na południu i bliżej centrum porywy wiatru podczas burz mogą wynosić do 90 km/h. Na pozostałym obszarze do 80 km/h. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, a na południu kraju do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na północy kraju, około 31 stopni w centrum do 34 na południu. Nad morzem od 21 do 23 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany - zachodni i północno-zachodni. Na wschodzie z południowego wschodu.



W nocy jeszcze na wschodzie będzie padał deszcz i wystąpią burze. Opady wyniosą do 35 mm. Wiatr w czasie burz będzie osiągał prędkość do 85 km/h.



Im dalej na zachód, tym mniej opadów. Na zachodzie nie powinno już padać w ogóle - powiedział Folwarski.



Temperatura minimalna od 11 stopni Celsjusza na zachodzie do 19 stopni na południowym wschodzie.



Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy nad morzem, porywisty, północno-zachodni i zachodni.

Zasady bezpieczeństwa w czasie burzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w trakcie burzy należy w razie możliwości zostać w domu. Powinno się też zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.



