Czym jest ultrabook? To laptop zamknięty w smukłej i eleganckiej obudowie. Charakteryzuje się relatywnie dużą wydajnością oraz długim czasem pracy na baterii. Dzięki niewielkim gabarytom można go łatwo przenosić. Oznacza to, że podróże między domem, a uczelnią nie będą męczyć. Zabierz ultrabooka na zajęcia lub wygodnie studiuj zdalnie!

Platforma sprzętowa

Jak wspomnieliśmy, specyfikacja wymaga, aby ultrabook wyposażony był w procesor Intel Core. Na rynku znajdziemy jednak także cienkie i wydajne komputery z procesorami AMD, które poza inną platformą sprzętową również oferują dobrą wydajność oraz oszczędność energii (ASUS ZenBook 14). Ze względu na cienkie i stylowe obudowy, w ultrabookach stosuje się tzw. procesory niskonapięciowe. Wyróżniają się one zredukowanym zużyciem energii. Przynosi to kilka korzyści. Przede wszystkim można łatwiej odprowadzić ciepło oraz komputer dłużej pracuje zasilany akumulatorem. W laptopie ma to przecież duże znacznie. Do najwydajniejszych należą procesory z linii Intel Core i7 oraz Core i5 (LENOVO IdeaPad S540-10210U). Mają cztery rdzenie oraz mogą pracować na ośmiu wątkach jednocześnie, dlatego wyposażone w nie są najlepsze ultrabooki. Główne różnice sprowadzają się do pojemności pamięci cache oraz częstotliwości taktowania. Jednostki te poradzą sobie w większości prac biurowych oraz świetnie obsługują multimedia. Jeśli masz mniejsze wymagania, warto rozważyć modele z procesorami Intel Core i3.

Karta graficzna w ultrabooku

Trzeba jasno sobie powiedzieć, że ultrabooki nie są komputerami do gier. Cienkie obudowy nie sprzyjają umieszczaniu w nich rozbudowanych układów chłodzenia. Standardem są modele ze zintegrowaną w procesorze kartą graficzną. Uruchomimy na nich mniej wymagające gry, współczesne oraz starsze tytuły lub gry niezależne z prostą oprawą graficzną. W wielu wypadkach koniczne będzie obniżenie rozdzielczości i jakości obrazu. Pewne światełko w tunelu stanowią jednak najlepsze ultrabooki do gier wykorzystujące platformę Max-Q firmy Nvidia (ASUS ZenBook Pro UX550GE). Te karty graficzne projektowano specjalnie z myślą o cienkich i lekkich komputerach gamingowych. Przykładowa karta graficzna GTX1050 Max-Q pozwoli uruchomić płynnie większość nowych gier na średnim poziomie szczegółowości oprawy graficznej. Jaki ultrabook sprawdzi się w mniej wymagających grach sieciowych? Dla "niedzielnych graczy" można polecić także kompaktowe komputery z układami Nvidia GeForce MX150 i MX250.

Dyski i pamięć RAM

Dysk SSD to absolutna podstawa każdego ultrabooka. To dzięki niemu urządzenie oraz programy uruchamiają się błyskawicznie. Dlatego też najlepsze ultrabooki mają wydajne dyski wykorzystujące interfejs PCIe. Niezwykle istotna jest pojemność nośnika. Za niezbędne minimum możemy przyjąć 240 GB. Pamiętaj jednak, że duża część ultrabooków ma wbudowane dyski, bez możliwości ich wymiany. Powinieneś więc uważnie dobierać pojemność. Jeśli masz wątpliwości, czy w upatrzonym modelu wystarczy Ci miejsca na pliki, lepiej zdecyduj się na ten z większym dyskiem. Ostatecznie dane możesz przechowywać też na kartach pamięci i przenośnych dyskach. Pojemność pamięci RAM we współczesnym ultrabooku powinna wynosić przynajmniej 8 GB (HP ProBook 440 ) . Wystarczy to do większości zastosowań, do których są rekomendowane te komputery, np. do nauki, prac biurowych. Jeśli czasem zajmujesz się np. pracą z grafiką, warto postawić na model z 16 GB RAM. Co ważne, podobnie jak dysk, pamięć RAM również często jest wbudowana i nie ma możliwości jej dołożenia lub wymiany. Zainstalowane na stałe komponenty to cena, którą płacimy za wyjątkowe wzornictwo i kompaktowe wymiary ultrabooków.

Wyświetlacze w ultrabookach

Wybierając ekran powinieneś przede wszystkim zwrócić uwagę na jego przekątną, typ matrycy oraz rozdzielczość. Najlepsze ultrabooki mają bardzo szczegółowe wyświetlacze ( MacBook APPLE 12), które świetnie spiszą się również w pracy z grafiką oraz oglądania filmów lub seriali. Zazwyczaj ekrany wykorzystują matryce IPS, oferujące dobrą jakość odwzorowania kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Jako, że to komputer mobilny, zwróć uwagę na jasność wyświetlacza i typ powłoki. Modele z matowymi ekranami zapewniają lepszą widoczność obrazu w świetle słonecznym. Ultrabook 13 cali jest bardzo częstym wyborem, gdy zależy nam na komputerze, który połączy kompaktowe wymiary z komfortem użytkowania. Ekran wciąż pozostaje relatywnie duży, więc możesz wygodnie pracować w trasie. Z kolei ultrabook o rozmierze 15 cali to dobre urządzenie, jeśli często uczysz się w domu i potrzebujesz maksymalnie dużego wyświetlacza, przy jak najbardziej kompaktowych rozmiarach. Pamiętaj też, że często większy komputer będzie miał wydajniejsze podzespoły. Jeśli nie odpowiadają Ci te gabaryty, np. szukasz urządzenia mniejszego lub pośredniego, dostępne są też modele z ekranami 11, 12 czy 14 calowymi. Masz więc pewność, że znajdziesz komputer skrojony na miarę. Obecnie nawet ultrabook do 3000 zł powinien być wyposażony w ekran o rozdzielczości przynajmniej Full HD (ACER Spin 3 (NX.GUWEP.001)). Zapewni ona bardzo dobrą ostrość obrazu. Dlatego też świetnie nadaje się np. do oglądania filmów. Ekran dobrej jakości to podstawa każdego komputera, a najlepsze ultrabooki dla studentów mają nawet wyświetlacze 4K. W większości przypadków możemy przyjąć, że im większa rozdzielczość, tym jakość obrazu będzie lepsza.

Ultrabook konwertowalny

Wprowadzenie na rynek systemu Windows 8, a następnie Windows 10 dało nowe możliwości urządzeniom wyposażonym w ekrany dotykowe. Konwertowalne ultrabooki to hybrydy tabletu oraz tradycyjnego laptopa. Są idealnym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz komputera przenośnego, na którym można łatwo przeglądać treści, a następnie wygodnie pracować przy biurku. Zazwyczaj będzie on wyposażony w specjalny zawias. Dzięki temu ekran obrócisz w zakresie 360° (DELL Inspiron 5491). W trybie tabletu możesz wygodnie przeglądać serwisy społecznościowe, czytać newsy i ebooki w podróży, czy oglądać zdjęcia. Z kolei tzw. tryb namiotu idealnie sprawdzi się za każdym razem, gdy będziesz miał ochotę np. na obejrzenie filmu. Komputer postawisz na stole i możesz oddać się rozrywce.

Mobilność z dala od gniazdka

Dobry komputer mobilny musi być nie tylko mały i lekki. Dlatego najlepsze ultrabooki są bardzo energooszczędne. Dzięki zastosowaniu efektywnych energetycznie podzespołów w połączeniu z dużymi bateriami, możliwe jest osiąganie czasów pracy wynoszących nawet kilkanaście godzin. Oczywiście dotyczy to użytkowania mniej wymagających aplikacji. Ma to szczególnie znacznie jeśli będziesz wybierał ultrabook nastawiony na częste przemieszczanie się. W trakcie podróży między miastem akademickim, a rodzinnym powinieneś mieć możliwość długiej pracy z dala od zasilania sieciowego.

Zabezpieczenie komputera

Z natury mobilne laptopy są niestety podatne na ryzyko kradzieży. Dotyczy to nie tylko urządzeń, ale i danych. Ważna jest więc odpowiednia ochrona. W biurze dobrym fizycznym zabezpieczaniem będzie Kensington Lock. To najczęściej stalowa linka, przy pomocy której komputer możemy przypiąć np. do mebli. Najlepsze ultrabooki wyposażone są w zaawansowane zabezpieczenia biometryczne, które ułatwiają ochronę danych. Często spotykany jest skaner linii papilarnych. To wygodne rozwiązanie, ponieważ po zablokowaniu komputera wystarczy go dotknąć, aby natychmiast zalogować się na swoje konto użytkownika. Ciekawą innowacją jest również funkcja Windows Hello. Wykorzystuje ona kamerę ultrabooka. Urządzenie skanuje twarz i wykrywa obecność użytkownika przed komputerem. Następnie loguje go w systemie operacyjnym lub na koncie kompatybilnej aplikacji. Gdy odejdziesz od komputera, zostanie on automatycznie zablokowany. Windows Hello jest bezpieczne i nie da się go oszukać zdjęciem. To znacznie szybsze rozwiązanie, niż skaner linii papilarnych, nie wspominając o haśle lub kodzie PIN. Niweluje także ryzyko, że Twoje hasło zostanie przez kogoś podejrzane w trakcie wpisywania.