Ulga na leki w PIT 2026: Komu przysługuje? Uwaga na limit wydatków

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Ulga na leki wciąż aktualna. W 2026 roku osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – lub te, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne – mogą w rozliczeniu PIT skorzystać z ulgi na wydatki na lekarstwa. Jednak – jak co roku – trzeba pamiętać o kluczowych warunkach i limicie miesięcznym. Podatnik może odliczyć tylko te kwoty, które w danym miesiącu przekroczyły barierę 100 zł wydanych na leki przepisane przez lekarza specjalistę.

Prawo do tej ulgi regulują przepisy art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenia dokonuje się od dochodu (lub od przychodu, jeśli podatnik korzysta z ryczałtu). Co istotne, ulga dotyczy wyłącznie leków zdefiniowanych w Prawie farmaceutycznym, nie obejmuje więc suplementów diety ani wyrobów medycznych.

Limit 100 zł – jak działa odliczenie?

Nie ma górnego limitu ulgi. Jeden, ważny próg to 100 zł miesięcznie – dopiero nadwyżkę ponad tę kwotę można odpisać od podstawy opodatkowania. Co praktycznie oznacza ta zasada? Jeśli w danym miesiącu wydasz 180 zł na leki – odliczysz 80 zł (czyli 180 minus 100). Wydatki z poszczególnych miesięcy nie sumują się, a niewykorzystane „resztki” z jednego miesiąca przepadają.

W praktyce, jeśli np. przez pół roku nie przekraczasz tego progu, ale raz wydasz na leki 500 zł – odliczysz aż 400 zł.

Kalkulowanie i kumulowanie wydatków ma znaczenie, choć oczywiście nie zawsze jest możliwe z przyczyn zdrowotnych.

Jak dokumentować wydatki? Czego wymaga fiskus?

Podstawą do odliczenia są odpowiednie dokumenty – paragony, faktury, rachunki potwierdzające zakup leków oraz kopie recept lub zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności stosowania leku.

Liczy się, kto faktycznie dokonał zakupu. Dla celów podatku najlepiej gromadzić faktury imienne, na których widnieje nazwisko osoby uprawnionej do ulgi.

Jeśli kupujesz leki za granicą, wydatki trzeba przeliczyć na złotówki po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zakup.

Emeryci, renciści i osoby utrzymujące niepełnosprawnych – ważne zastrzeżenia

Sam status emeryta lub rencisty nie uprawnia do korzystania z ulgi – musi istnieć orzeczenie o niepełnosprawności.

Rodzic lub opiekun osoby niepełnosprawnej również może dokonać odliczenia – bez względu na to, czy to on, czy podopieczny widnieje na fakturze.

Jeżeli leki zostały sfinansowane w całości lub w części ze środków takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia czy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę odliczenia należy odpowiednio pomniejszyć.

Ulga na leki – nie tylko na choroby związane z orzeczeniem

Katalog leków uprawniających do ulgi obejmuje wszystkie produkty przepisane przez lekarza specjalistę, nawet jeśli nie są bezpośrednio związane z chorobą, która była podstawą orzeczenia o niepełnosprawności.

Istotny jest wyłącznie wymóg uzasadnienia konieczności stosowania danego leku przez lekarza.

Jak rozliczyć ulgę na leki w PIT?

Ulga ujmowana jest w rocznym rozliczeniu PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28) – należy wypełnić załącznik PIT/O i dołączyć go do deklaracji.

W przypadku kontroli urzędu skarbowego konieczne są dokładne dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia.