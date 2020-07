Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla czterech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Na obszarze objętym ostrzeżeniem można się spodziewać burz z silnymi opadami deszczu miejscami od 25 mm do 35 mm. "W trakcie burz mogą wystąpić porywy wiatru do 60 km/h" - informuje IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz na obszarze objętym ostrzeżeniem wynosi 80-85 proc.



Ostrzeżenia w tym regionie obowiązują od piątku od ok. godz. 7.30, do soboty, do godz. 8.30.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Gdzie jest burza?

Na radarach dostępnych w internecie można śledzić, gdzie aktualnie są burze. Zobacz mapę Polski i Europy!