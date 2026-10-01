Ukraińcy wpłacili do NFZ więcej, niż kosztowało ich leczenie. Jest nowy raport

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Nadwyżka finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia z obsługi obywateli Ukrainy sięgnęła w 2025 roku 1,8 mld zł - wynika z raportu UNHCR i Deloitte. Oznacza to, że wpływy do NFZ związane z obywatelami Ukrainy były w ubiegłym roku o 1,8 mld zł wyższe niż wydatki na ich leczenie i świadczenia zdrowotne. Średni koszt leczenia uchodźcy z Ukrainy wyniósł w ubiegłym roku 694 zł, a obywatela Polski 4640 zł.

Jak podano w raporcie UNHCR i Deloitte „Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski”, wydatki na opiekę zdrowotną uchodźców w przeliczeniu na osobę są znacznie niższe niż w przypadku obywateli Polski. Według danych NFZ średni koszt leczenia uchodźcy z Ukrainy wyniósł 694 zł, podczas gdy na obywatela Polski przeznaczono 4 640 zł.

W opinii analityków sześciokrotnie niższe koszty i rosnące wpływy ze składek przełożyły się na nadwyżkę finansową NFZ z obsługi obywateli Ukrainy, która w 2025 roku sięgnęła 1,8 mld zł.

Ekspert w zespole ds. analiz ekonomicznych Deloitte dr Aleksander Łaszek zwrócił uwagę na rosnącą liczbę medyków z Ukrainy. Pod koniec 2025 roku było to 2,4 proc. lekarzy i 0,8 proc. pielęgniarek w Polsce.