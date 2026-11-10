Ukraińcy szpiegowali na rzecz Rosji. ABW zatrzymała dwie osoby

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Dwóch obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa i prowadzenia działań dywersyjnych na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Mężczyźni mieli rozpoznawać i fotografować strategiczne obiekty w Polsce, a także dokonywać podpaleń pojazdów. O zatrzymaniu poinformował koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Minister Tomasz Siemoniak przekazał, że do zatrzymania doszło w Mińsku Mazowieckim.

W ręce służb wpadli dwaj mężczyźni w wieku 24 i 25 lat, obywatele Ukrainy, którzy – według ustaleń śledczych – działali na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Ich zadania obejmowały rozpoznawanie oraz fotografowanie obiektów infrastruktury krytycznej i wojskowej na terenie Polski.

Podpalenia i fałszywe numery rejestracyjne

Prokuratura Krajowa przekazała natomiast, że obu zatrzymanym przedstawiono zarzuty brania udziału w działalności rosyjskiego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokonania aktu dywersji polegającego na podpaleniu pojazdów w jednym z dużych polskich miast.

Funkcjonariusze ABW ustalili, że sprawcy zmieniali wcześniej numery rejestracyjne tych samochodów na takie, które przypominały tablice stosowane przez ukraińską armię.

„Zabieg ten mógł mieć na celu utrudnienie ustalenia rzeczywistego tła zdarzeń, a przede wszystkim skierowanie podejrzeń na stronę ukraińską, co mogłoby być wykorzystywane do szerzenia dezinformacji” - zaznaczył Siemoniak.

Wynagrodzenie w kryptowalutach

Za realizację powierzonych zadań mężczyźni otrzymywali wynagrodzenie, w tym również w kryptowalutach. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Łodzi.

