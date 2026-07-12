Uderzenie gorąca i burze z gradem. Prognozy z gwałtownymi zwrotami

Mgły i zachmurzenie na początku tygodnia
W nocy z niedzieli na poniedziałek przeważać będzie duże, miejscami całkowite zachmurzenie. Większe przejaśnienia pojawią się głównie na zachodzie kraju. Na wschodzie i południu prognozowane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także gęste mgły ograniczające widzialność do 400 metrów - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. W północno-wschodniej Polsce możliwe są burze z opadami do 15 mm. Temperatury minimalne wyniosą od 11–12°C na południowym wschodzie, przez 14–15°C w centrum, do 17–18°C na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, podczas burz porywisty.
Początek tygodnia upłynie pod znakiem zachmurzenia, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, gdzie pojawią się przelotne opady deszczu. Więcej słońca można spodziewać się na zachodzie. We wschodniej Polsce możliwe burze z opadami do 20 mm i porywami wiatru do 60 km/h. Temperatury od 19–20 st. C w rejonach podgórskich Karpat, 21 st. C nad morzem, przez 24–25 st. C w centrum, do 28 st. C na zachodzie.
Wtorek i środa: Coraz cieplej, ale z burzami
We wtorek na zachodzie kraju pojawi się więcej słońca, na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie. W dzień termometry wskażą od 25 do 29 st. C, najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat – około 23 st. C, nad morzem około 21 st. C.
Środa przyniesie jeszcze wyższe temperatury – od 27 do 29 st. C, a lokalnie na północnym zachodzie nawet 31 st. C. Chłodniej na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich i nad morzem – od 23 do 26 st. C. Przelotne opady deszczu możliwe głównie na południu.
Czwartek i piątek: Fala upałów i gwałtowne burze
Czwartek zapowiada się bardzo gorąco – od 28 do 32 st. C, a na południowym zachodzie mogą wystąpić burze z gradem i porywami wiatru do 70 km/h. W piątek utrzyma się upalna aura, miejscami na wschodzie temperatura wzrośnie nawet do 32 st. C. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem, mogą być gwałtowne – porywy wiatru osiągną nawet 80 km/h.
W weekend nadal ciepło
W sobotę na północnym zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północy miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum burze z gradem. Temperatury w dzień od 23 do 26 st. C na krańcach północnych i w rejonach podgórskich, do 27–30 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny i porywisty.