Uderzenie gorąca i burze z gradem. Prognozy z gwałtownymi zwrotami

RMF24

Nadchodzący tydzień przyniesie w Polsce prawdziwie letnią aurę, ale nie zabraknie również gwałtownych zjawisk pogodowych. Synoptycy zapowiadają wysokie temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza, ale też przelotne opady deszczu oraz burze, którym miejscami towarzyszyć może grad i silny wiatr.

Mgły i zachmurzenie na początku tygodnia

W nocy z niedzieli na poniedziałek przeważać będzie duże, miejscami całkowite zachmurzenie. Większe przejaśnienia pojawią się głównie na zachodzie kraju. Na wschodzie i południu prognozowane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także gęste mgły ograniczające widzialność do 400 metrów - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. W północno-wschodniej Polsce możliwe są burze z opadami do 15 mm. Temperatury minimalne wyniosą od 11–12°C na południowym wschodzie, przez 14–15°C w centrum, do 17–18°C na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, podczas burz porywisty.

Początek tygodnia upłynie pod znakiem zachmurzenia, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, gdzie pojawią się przelotne opady deszczu. Więcej słońca można spodziewać się na zachodzie. We wschodniej Polsce możliwe burze z opadami do 20 mm i porywami wiatru do 60 km/h. Temperatury od 19–20 st. C w rejonach podgórskich Karpat, 21 st. C nad morzem, przez 24–25 st. C w centrum, do 28 st. C na zachodzie.

Wtorek i środa: Coraz cieplej, ale z burzami

We wtorek na zachodzie kraju pojawi się więcej słońca, na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie. W dzień termometry wskażą od 25 do 29 st. C, najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat – około 23 st. C, nad morzem około 21 st. C.

Środa przyniesie jeszcze wyższe temperatury – od 27 do 29 st. C, a lokalnie na północnym zachodzie nawet 31 st. C. Chłodniej na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich i nad morzem – od 23 do 26 st. C. Przelotne opady deszczu możliwe głównie na południu.

Czwartek i piątek: Fala upałów i gwałtowne burze

Czwartek zapowiada się bardzo gorąco – od 28 do 32 st. C, a na południowym zachodzie mogą wystąpić burze z gradem i porywami wiatru do 70 km/h. W piątek utrzyma się upalna aura, miejscami na wschodzie temperatura wzrośnie nawet do 32 st. C. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem, mogą być gwałtowne – porywy wiatru osiągną nawet 80 km/h.

W weekend nadal ciepło

W sobotę na północnym zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północy miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum burze z gradem. Temperatury w dzień od 23 do 26 st. C na krańcach północnych i w rejonach podgórskich, do 27–30 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny i porywisty.