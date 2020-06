To propozycja dla tych, którzy nie lubią wielkich aglomeracji, źle się czują w tłumie i nie chcą być anonimowi. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach daje solidne wykształcenie i szansę na spędzenie czasu w przyjaznym otoczeniu.

Nie tylko wielkie ośrodki akademickie cieszą się popularnością. Potwierdzają to wybory maturzystów. Co roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowuje wyniki rekrutacji. Pokazuje kierunki i uczelnie cieszące się największym zainteresowaniem kandydatów. Uniwersytet Jana Kochanowskiego od lat jest w grupie najbardziej popularnych uczelni w kraju.

STUDIA

Wiele ze wskazywanych przez resort nauki jako najpopularniejsze kierunków znajduje się w ofercie UJK. Uczelnia kształci na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. W ostatnich latach oferta kieleckiego Uniwersytetu wzbogaciła się m.in. o kierunek lekarski, kryminologię stosowaną, wychowanie fizyczne, inżynierię danych i logopedię ogólną. Są także studia w języku angielskim. Z pełną ofertą studiów można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.ujk.edu.pl/

Od 1 października 2019 roku kształcenie doktoran­tów odbywa się w nowo powołanej Szkole Dok­torskiej, obej­mującej 4 sekcje dziedzinowe: nauk humanistycznych (dyscyplina: historia, językoznawstwo, literaturoznaw­stwo); nauk społecznych (dyscyplina: nauki prawne, na­uki o polityce i administracji); nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dyscyplina: nauki medyczne, nauki o zdro­wiu) oraz nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku). Priorytetem Szkoły Doktor­skiej jest wysokospecjalistyczne kształcenie młodych naukowców, zdobycie przez doktorantów umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na prowa­dzenie samodzielnych badań naukowych oraz na upo­wszechnianie ich wyników.

W SERCU POLSKI

Ponad połowa kandydatów ubiegających się o indeks UJK pochodzi spoza województwa świętokrzyskiego. Atutem uczelni jest jej położenie. Z Kielc, gdzie znajduje się sześć wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w dwie godziny można dostać się do Warszawy, Krakowa, Łodzi i Katowic.

Kielce to miasto dla osób zmęczonych wielkimi aglomeracjami. Jest położone pośród niezbyt wysokich, ale za to jednych z najstarszych w Europie malowniczych gór, których nazwa pochodzi od Świętego Krzyża, miejsca pielgrzymek polskich królów, kolebki polskiej kultury. To miasto, w którym jest pięć rezerwatów przyrody, są jaskinie, skalne osuwiska, dwa wyciągi narciarskie. Piękno przyrody idzie w parze z siłą umysłu, co pokazuje historia Kielc. To w mieście nad Silnicą Stanisław Staszic założył Szkołę Akademiczno-Górniczą, pierwszą uczelnię techniczną w Polsce. Wśród malowniczych wzgórz okalających miasto jest Karczówka, na której zboczach wydobywano rudę ołowiu. Dziś, z pomocą Uniwersytetu, powstaje tam Ogród Botaniczny. Po Karczówce spacerował Stefan Żeromski, jeden z największych polskich pisarzy. Wielu ich było na kieleckiej i świętokrzyskiej ziemi. Mikołaj Rej, Henryk Sienkiewicz, Witold Gombrowicz to tylko niektóre nazwiska pisarzy, którzy swoje życie związali z Kielecczyzną. Uniwersytet Jana Kochanowskiego nawiązuje do tej tradycji, dając miastu impuls do dalszego rozwoju.

UJK prowadzi również działalność naukową i dydaktyczną w filiach w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Sandomierzu.

NOWOCZESNY KAMPUS

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest uczelnią z 50-letnią tradycją. Ostatnia dekada przyniosła intensywny rozwój uczelni, tworząc wizerunek prężnego, wieloprofilowego Uniwersytetu, silnie powiązanego z macierzystym regionem, efektywnie współpracującego z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego dysponuje atrakcyjną bazą dydaktyczną. Kampus, który stał się symbolem nowych Kielc XXI wieku powstał i jest nadal rozbudowywany dzięki wsparciu funduszy unijnych. Zajęcia odbywają się niedaleko miasteczka akademickiego. UJK ma obserwatorium astronomiczne, planetarium i nowoczesną bibliotekę z całodobową wrzutnią książek.

Uczelnia dysponuje dziś nowoczesną infrastrukturą badawczą i bazą laboratoryjną. Umożliwia ona prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o międzynarodowym zasięgu oraz stwarza odpowiednie warunki do kształtowania potencjału naukowego środowiska akademickiego, otwartego na współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. W ostatnich latach na Uniwersytecie udostępnionych zostało ponad 90 nowych lub zmodernizowanych laboratoriów w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, społecznych, humanistycznych i wzornictwa.

Centrum Rehabilitacji i Sportu dysponuje przestronną, pełnowymiarową halą z try­bunami na 300 miejsc, salą gimnastyki korekcyjnej, w pełni wyposażoną pracownią aktywizacji ruchowej i siłownią.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych to kompleks bu­dynków z nowoczesnymi salami dydaktycznymi, lapidarium i znakomicie wyposażonymi specjalistycznymi laboratoriami (m.in. chemii, biologii me­dycznej, epigenetyki, biotechnologii, nowoczesnych metod biologii, cy­togenetyki oraz metod rentgenowskich).





Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, w tym m.in. unikalnym akceleratorem jonów wysokonaładowanych typu EBIS i wielofunkcyjną aparaturą z zakresu fizyki powierzchni.

W centrum Kielc mieści się Collegium Medicum. To nowoczesny obiekt dostosowany do potrzeb prężnie rozwijających się kierunków medycznych, wyposażony w specja­listyczny sprzęt, laboratoria oraz pracownie symulacji medycznych. Znajduje się tu m.in. laboratorium Badań Genetycznych i Zakład Anatomii Prawidłowej.

Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej to najnowszy, bo oddany do użytku w 2019 roku obiekt na kampusie UJK. Stanowi zaplecze dla kształcenia studentów na kie­runkach humanistycznych i społecznych, w tym na kie­runku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, który wymaga praktycznego przygotowania do zawodu. Służą temu specjalistyczne pracownie i laboratoria, studia telewizyjne, radiowe, montażowe oraz fotogra­ficzne.