W Wasilkowie na drodze krajowej nr 19 na Podlasiu doszło do wypadku samochodu osobowego, którym prawdopodobnie podróżowali imigranci. Kierowca auta zatrzymał się do policyjnej kontroli.

Volkswagenem golfem na niemieckim tablicach rejestracyjnych podróżowało czterech mężczyzn. Niedaleko Sokółki kierowca nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przez prawie 30 kilometrów.



Tuż przed wjazdem do Wasilkowa samochód uderzył w ciężarówkę i w barierki.



Trzy ranne osoby trafiły do szpitala. Jedna jest reanimowana na miejscu.