Ubezpieczenie zdrowotne na studiach. O tym trzeba pamiętać

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Zbliża się początek nowego roku akademickiego, a wraz z nim wiele spraw do załatwienia dla studentów. Jedną z najważniejszych kwestii jest zapewnienie sobie ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź, jak zadbać o swoje prawo do bezpłatnego leczenia i kto może Cię zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przysługuje studentom pod warunkiem, że zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uprawnioną osobę lub instytucję. Najczęściej zgłoszenia dokonują rodzice, opiekunowie prawni lub dziadkowie, jeśli student nie ukończył jeszcze 26 lat. Alternatywnie, o ubezpieczenie może zadbać uczelnia, jednak tylko na wniosek studenta.

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Jeśli student podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę, automatycznie zostaje zgłoszony do ubezpieczenia przez pracodawcę. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – sam zgłasza siebie do ubezpieczenia. Warto pamiętać, że student mający własny tytuł do ubezpieczenia nie może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodzinę lub uczelnię.

Ubezpieczenie po wakacyjnej pracy. O czym trzeba pamiętać?

Wielu studentów podejmuje wakacyjne zatrudnienie. Jeśli odbywa się ono na podstawie umowy o pracę, to pracodawca przez okres trwania umowy zgłasza młodego pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Po zakończeniu pracy bardzo ważne jest, by rodzic lub opiekun ponownie zgłosił studenta jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli tego nie zrobi, student może stracić prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Warto też zwrócić uwagę na sytuację, gdy student pracuje na podstawie umowy zlecenia. Jeżeli nie ukończył 26 lat, zleceniodawca nie zgłasza go do ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas konieczne jest utrzymanie zgłoszenia przez rodziców lub – w przypadku braku takiej możliwości – przez uczelnię.

Jak sprawdzić swój status ubezpieczenia?

Każdy student może łatwo sprawdzić, czy posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne. Najprostszą metodą jest zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub korzystanie z aplikacji mojeIKP. Można też uzyskać informacje w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

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Ubezpieczenie zdrowotne zgłoszone przez rodziców – do kiedy przysługuje?

Jeżeli student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, powinien być zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Prawo to przysługuje do ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. Do ubezpieczenia mogą zgłosić rodzice lub współmałżonkowie rodziców, a w szczególnych przypadkach – dziadkowie.

Należy pamiętać, że jeśli rodzic zmienia pracę, przechodzi na emeryturę lub zmienia płatnika składek, zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kiedy uczelnia zgłasza studenta do ubezpieczenia?

Jeśli student nie ma możliwości bycia zgłoszonym do ubezpieczenia przez rodzinę, może skorzystać z tej opcji za pośrednictwem uczelni. Warto wiedzieć, że uczelnia nie zgłasza studenta automatycznie – konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w dziekanacie.

Po rozpoczęciu pracy na podstawie umowy o pracę zgłoszenia dokonuje pracodawca, a po zakończeniu pracy student musi ponownie zadbać o ubezpieczenie przez rodzinę lub uczelnię.

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Co po ukończeniu 26 lat?

Studenci, którzy ukończyli 26 lat i nadal kontynuują naukę, nie mogą już być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym jako członkowie rodziny. W tej sytuacji powinni poinformować uczelnię o braku ubezpieczenia i złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem przez uczelnię.

Wyjątek stanowią osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które mogą być nadal zgłaszane przez rodziców niezależnie od wieku.

Zakończenie studiów a prawo do świadczeń

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta wygasa w dniu ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Jednak przez kolejne cztery miesiące od tego momentu młode osoby wciąż mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ.

To czas, w którym warto zadbać o nowe zgłoszenie do ubezpieczenia, np. przez pracodawcę lub uczelnię, jeśli planuje się kontynuację nauki na innym kierunku.

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Opieka zdrowotna w miejscu studiowania

Studenci, którzy uczą się poza miejscem stałego zamieszkania, nie muszą wracać do rodzinnej miejscowości, by skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej. Wystarczy wybrać lekarza, pielęgniarkę i położną POZ w nowym miejscu zamieszkania.

Deklarację wyboru można złożyć przez Internetowe Konto Pacjenta, aplikację mojeIKP lub bezpośrednio w wybranej placówce POZ. Nie ma konieczności informowania poprzedniej placówki o zmianie.

Pamiętaj o formalnościach

Ubezpieczenie zdrowotne to podstawa, by móc korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych. Warto regularnie sprawdzać swój status ubezpieczenia, szczególnie po okresach przejściowych – takich jak zakończenie pracy wakacyjnej, ukończenie 26 lat czy zmiana uczelni. Dzięki temu unikniesz niemiłych niespodzianek i zadbasz o swoje zdrowie przez cały okres studiów.

Źródło: nfz.gov.pl