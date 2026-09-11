Tysiące Piorunów trafi do polskiej armii. Podpisano umowę wykonawczą

Umowa wykonawcza, podpisana w piątek podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, obejmuje dostawy kilku tysięcy pocisków rakietowych i mechanizmów startowych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun.
Kontrakt obejmuje również pakiet logistyczny i szkoleniowy, a sfinansowany zostanie ze środków unijnego instrumentu SAFE.
To pierwsza umowa wykonawcza do podpisanej 24 sierpnia w Skarżysku-Kamiennej, wartej ponad 8 mld zł, umowy ramowej między Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia a firmą Mesko S.A., wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Umowa ramowa przewiduje pozyskanie kolejnych tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun wraz z symulatorami oraz pakietami szkoleniowym i logistycznym.
Czym jest PPZR Piorun?
Piorun to polski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy. Jest przeznaczony przede wszystkim do zwalczania nisko lecących celów powietrznych, takich jak samoloty, śmigłowce, drony czy pociski manewrujące.
Zestaw obsługuje pojedynczy żołnierz. Składa się m.in. z rakiety umieszczonej w wyrzutni rurowej oraz mechanizmu celowniczego i odpalającego. Pocisk naprowadza się na źródło promieniowania cieplnego celu, np. silnik samolotu lub śmigłowca.
Pioruny, wprowadzone do polskiej armii w 2018 r., są rozwinięciem zestawu Grom. W porównaniu z poprzednikiem system ma m.in. nowocześniejszą głowicę naprowadzającą, większą odporność na zakłócenia oraz możliwość zwalczania celów na większej wysokości i odległości (jego zasięg wynosi do 6,5 km).
Pioruny przekazane Ukrainie z zasobów polskiej armii są wykorzystywane w działaniach przeciwko rosyjskim celom powietrznym. Zestawy zamówiły również m.in. Stany Zjednoczone, Estonia, Norwegia, Łotwa i Belgia.