Tysiące Piorunów trafi do polskiej armii. Podpisano umowę wykonawczą

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Agencja Uzbrojenia podpisała z Mesko S.A. pierwszą umowę wykonawczą o wartości około 3 mld zł na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun dla Wojska Polskiego. Kontrakt obejmuje kilka tysięcy pocisków i mechanizmów startowych, a realizację dostaw zaplanowano na lata 2026-2030.

Umowa wykonawcza, podpisana w piątek podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, obejmuje dostawy kilku tysięcy pocisków rakietowych i mechanizmów startowych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun.

Kontrakt obejmuje również pakiet logistyczny i szkoleniowy, a sfinansowany zostanie ze środków unijnego instrumentu SAFE.

To pierwsza umowa wykonawcza do podpisanej 24 sierpnia w Skarżysku-Kamiennej, wartej ponad 8 mld zł, umowy ramowej między Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia a firmą Mesko S.A., wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Umowa ramowa przewiduje pozyskanie kolejnych tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun wraz z symulatorami oraz pakietami szkoleniowym i logistycznym.

Hit eksportowy polskiej zbrojeniówki. PGZ podwoi produkcję Polska Grupa Zbrojeniowa planuje w ciągu najbliższych czterech lat podwoić produkcję przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie zarówno ze strony polskiej armii, jak i zagranicznych…

Czym jest PPZR Piorun?

Piorun to polski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy. Jest przeznaczony przede wszystkim do zwalczania nisko lecących celów powietrznych, takich jak samoloty, śmigłowce, drony czy pociski manewrujące.

Zestaw obsługuje pojedynczy żołnierz. Składa się m.in. z rakiety umieszczonej w wyrzutni rurowej oraz mechanizmu celowniczego i odpalającego. Pocisk naprowadza się na źródło promieniowania cieplnego celu, np. silnik samolotu lub śmigłowca.

Ukraiński żołnierz obsługuje przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun (fot. Mykola Kalyeniak) / PAP

Pioruny, wprowadzone do polskiej armii w 2018 r., są rozwinięciem zestawu Grom. W porównaniu z poprzednikiem system ma m.in. nowocześniejszą głowicę naprowadzającą, większą odporność na zakłócenia oraz możliwość zwalczania celów na większej wysokości i odległości (jego zasięg wynosi do 6,5 km).

Pioruny przekazane Ukrainie z zasobów polskiej armii są wykorzystywane w działaniach przeciwko rosyjskim celom powietrznym. Zestawy zamówiły również m.in. Stany Zjednoczone, Estonia, Norwegia, Łotwa i Belgia.