Tysiące nauczycieli w Warszawie domagają się natychmiastowej podwyżki o tysiąc złotych i dymisji minister Edukacji Anny Zalewskiej. "Mamy dość złej reformy, mamy dość złej minister" - krzyczą protestujący. Ich zdaniem w wyniku reformy pracę straciło blisko 6 tysięcy nauczycieli.

Manifestacja ZNP jest częścią ogólnopolskiej manifestacji organizowanej w Warszawie przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowyc / Jacek Turczyk / PAP

Nauczyciele dołączyli na placu Trzech Krzyży do protestu innych grup zawodowych zrzeszonych w OPZZ. Ich mobilizacja robi wrażenie na mieszkańcach Warszawy, bo pochód jest długi na co najmniej kilkaset metrów.



Protestujący nauczyciele mają ze sobą transparenty, gwizdki i flagi ZNP. Mówią, że skończyła się im cierpliwość, punktują słabości reformy i przypominają zapewnienia minister Zalewskiej, która twierdziła, że w wyniku zmian, nauczyciele nie stracą pracy.



Protestujący ze swoimi postulatami przejdą przed kancelarię premiera. Rodzice uczniów zapowiedzieli też manifestację przed budynkiem ministerstwa edukacji.



Szef OPZZ: Chcemy przypomnieć o powinnościach władz wobec społeczeństwa

Przypomnijmy, że w stolicy o godzinie 11 ruszyła manifestacja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przyjazd do Warszawy zapowiedzieli m.in. górnicy czy nauczyciele. Szef OPZZ Jan Guz podkreślił: "Chcemy przypomnieć o powinnościach władz wobec społeczeństwa i zapytać, dlaczego rząd nie jest dobrym pracodawcą".

W tej manifestacji wezmą udział pracownicy oświaty, zdrowia, szeroko rozumianych usług publicznych, pracownicy cywilni wojska, wszyscy pracujący w otoczeniu rolnictwa obnażą kłamstwa władzy i te wielkie zapowiedzi premiera, jeżdżącego po kraju, że Polska się tak świetnie rozwija - zapowiedział Guz. Podkreślił, że "manifestacją chcemy przypomnieć o powinnościach władz wobec społeczeństwa i zapytać, dlaczego rząd nie jest przykładem dobrego pracodawcy, dlaczego nie jest wzorem dobrego pracodawcy, a pracownicy budżetówki zarabiają poniżej minimum socjalnego, a bardzo często biologicznego przetrwania".

Zdaniem Guza "Polska potrzebuje wzrostu wynagrodzeń, dialogu, rozmów i bezpieczeństwa socjalnego pracujących". Pragniemy dialogu odpowiedzialnego, partnerskiego i chcemy, by sprawy były rozstrzygane w RDS ze wszystkimi partnerami na równi - z trzema centralami związkowymi i czterema związkowymi organizacjami pracodawców - zaznaczył szef OPZZ.



Protest zapowiadany od sierpnia

Sobotni protest zapowiadany był przez OPZZ już w sierpniu. Wtedy związki zawodowe zaproponowały, aby wynagrodzenia w sferze budżetowej wzrosły w 2019 r. o co najmniej 12,1 proc. Proponowano również, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. wynosiło nie mniej niż 2383 zł brutto (rząd proponuje 2220 zł brutto, a minimalną stawkę godzinową 14,5 zł).



Rząd przyjął w czerwcu, że podstawą do opracowania przyszłorocznego budżetu będzie wzrost PKB w 2019 r. o 3,8 proc. oraz inflacja w wysokości 2,3 proc. Założył, że w 2019 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniesie 10 mln 709 tys. etatów. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku - 5,6 proc., a przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej - 559 tys. etatów. Przyjęto także średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej - 100 proc. w ujęciu nominalnym, co oznacza, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem.



Ponadto założono wzrost funduszu płac w budżetówce o 2,3 proc. Oznacza to, że, co prawda, średnio wynagrodzenia w budżetówce wzrosną o taki wskaźnik, ale nie każdy dostanie podwyżkę. Będzie ona zależała od decyzji kierownika danej jednostki.