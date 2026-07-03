Tylko w RMF FM. Znamy ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty

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65 procent to średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, a 55 proc. z matematyki - wynika z ogólnopolskich danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Najlepszy wynik (73 procent) absolwenci szkół podstawowych uzyskali średnio z języka angielskiego. Z kolei średni wynik z języka niemieckiego to 59 proc.

Wyniki najwyższe, czyli w przedziale od 90 do 100 procent, uzyskało 6,9 proc. zdających język polski (ponad 24 tysiące uczniów), 13,6 procent zdających matematykę (ponad 47,5 tysiąca osób) i aż 42,9 proc. przystępujących do egzaminu z języka angielskiego (ponad 155 tysięcy uczniów).

Wśród umiejętności, które zostały dobrze opanowane, są odczytywanie teksów ikonicznych, czyli zdjęć oraz znajomość jednej z lektur obowiązkowych, a także wykonywanie działań na potęgach w matematyce i znajomość funkcji językowych w językach obcych - komentuje w rozmowie z RMF FM dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski.

Słabiej zostały opanowane umiejętności takie jak rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym na języku polskim, myślenie abstrakcyjne, czyli łączenie wiedzy z różnych działów matematyki: algebry i geometrii przestrzennej, a w języku angielskim znajomość środków językowych. Wyniki są podobne do tych z ubiegłego roku - dodaje dyrektor CKE.

Uczennice minimalnie lepsze

Minimalnie wyższe są wyniki egzaminu ósmoklasisty w przypadku uczennic (średni wynik z języka polskiego dziewczyn to 69 proc., a chłopców 60 procent. Średni wynik z języka angielskiego uczennic to 74, a uczniów 72 procent). Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z miast powyżej stu tysięcy mieszkańców. Swój wynik oraz punktację za każde zdanie uczniowie mogą sprawdzić od piątkowego poranka elektronicznie, na tak zwanym Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU).

Tegoroczny egzamin sprawdziło ponad 10 tysięcy egzaminatorów (10 276 osób) oraz 886 egzaminatorów-weryfikatorów. Do egzaminu w maju przystąpiło ponad 386 tysięcy uczniów.

Ponad 98,5 procent uczniów jako język obcy nowożytny wybrało angielski, nieco ponad jeden procent niemiecki. Język rosyjski - 0,27 procent uczniów, a pozostałe języki takie jak włoski, francuski czy hiszpański jedynie 0,6 proc. ósmoklasistów.