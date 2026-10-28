Tylko co czwarty Polak zadowolony ze swoich finansów. Jest gorzej niż przed rokiem

RMF24

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Tylko 25 proc. ankietowanych ocenia dziś swoją sytuację materialną jako dobrą – wynika ze świeżo opublikowanego raportu „Finanse Polaków 2026”. To spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu do zeszłego roku, gdy takiego zdania było aż 30 proc. respondentów - podaje Bank Millennium.

W badaniu przeprowadzonym w miesiącach letnich aż 68 proc. Polaków przyznało, że ich dochody w ostatnich sześciu miesiącach nie uległy zmianie. Jednak nie jest to równoznaczne z poczuciem bezpieczeństwa finansowego.

Oszczędzanie na niższym poziomie

Aż 76 proc. osób zadeklarowało, że stara się odkładać pieniądze, ale nie zawsze jest to łatwe zadanie.

Widać, że coraz więcej Polaków gromadzi tylko niewielkie kwoty - aż 32 proc. oszczędzających przeznacza na ten cel mniej niż 5 proc. miesięcznych dochodów - komentują autorzy badania.

Co więcej, aż 28 proc. ankietowanych przyznaje, że ich oszczędności w tym roku stopniały. Najczęściej winne były nieplanowane wydatki lub konieczność wykorzystania poduszki finansowej na bieżące potrzeby.

Inwestowanie? Polacy wciąż są ostrożni

Z raportu wynika, że większość Polaków podchodzi bardzo ostrożnie do kwestii inwestowania. Ponad połowa badanych uważa, że inwestowanie wymaga specjalistycznej wiedzy, a jedynie 11 proc. ocenia swoje kompetencje inwestycyjne dobrze.

Główną motywacją do oszczędzania oraz inwestowania pozostaje zabezpieczenie przyszłości i ochrona środków przed inflacją. Pogoni za szybkimi zyskami szuka już niewielka grupa Polaków.

Co ciekawe, bezpieczeństwo przy lokowaniu środków liczy się bardziej niż potencjalne wysokie zyski. Zaledwie nieliczni uczestnicy badania zadeklarowali gotowość do podejmowania większego ryzyka dla wyższej stopy zwrotu.

Kompetencje finansowe pod lupą

Polacy nie są do końca zadowoleni ze swoich umiejętności zarządzania finansami. 48 proc. respondentów chciałoby lepiej gospodarować swoimi pieniędzmi. 42 proc. oceniło swoje umiejętności jako przeciętne, a jedynie 20 proc. nie odczuwa żadnych braków w zakresie finansów osobistych.

Badanie „Finanse Polaków 2026” przeprowadzono metodą CAWI na Ogólnopolskim Panelu Ariadna wśród 1050 osób powyżej 18. roku życia. To już piąta edycja tego projektu - a najnowsze wyniki jednoznacznie pokazują, że ostrożność, potrzeba bezpieczeństwa i codzienne finansowe wybory to dziś codzienność większości Polaków.