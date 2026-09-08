Tyle zapłacą studenci w nowym roku za akademik czy mieszkanie. Niektóre ceny zwalają z nóg

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Ile kosztuje akademik, pokój i kawalerka przed rokiem akademickim 2026/2027? Najtańsze miejsce w domu studenckim to wydatek około 410 zł miesięcznie, ale prywatne akademiki kosztują nawet 3,5 tys. zł. W Warszawie i Krakowie studenci mierzą się także z wysokimi cenami oraz szybko znikającymi ofertami najmu. Sprawdziliśmy, jaki wydatek czeka studentów.

Studenci rozpoczynający rok akademicki, szczególnie ci, którzy zdecydowali się na studia poza swoim rodzinnym miastem, muszą liczyć się z tym, że jednym z największych wydatków, z którym będą musieli się mierzyć, jest koszt zakwaterowania.

Portal edukacyjny OtoUczelnie przygotował zestawienie aktualnych cen akademików.

Ceny rosną wraz ze standardem i liczbą osób w pokoju

W akademikach publicznych w Warszawie ceny pokojów z jednym, bądź kilkoma lokatorami wahają się od ok. 410 zł do 1560 zł. Najdroższa jest Politechnika Warszawska – to ceny za pokój lub miejsce w pokoju wahają się od 410 do 1560 zł. Kolejno w warszawskim zestawieniu OtoUczelnie znalazła się Szkoła Główna Handlowa, gdzie rozstrzał cen wynosi od 770 do 1247 zł. Warszawski Uniwersytet Medyczny to ceny od 580 do 1110 zł, a Uniwersytet Warszawski – od 480 do 1100 zł. Najbardziej budżetowo wychodzi akademik Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie ceny to od 450 do 580 zł.

Jeśli chodzi o Kraków i pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe w akademikach nie są dużo tańsze. Od 450 zł do 1100 zł wynosi zakwaterowanie w akademikach Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Za akademik AGH, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, studenci i doktoranci tej uczelni do 1 września musieli zapłacić miesięcznie od 490 – za standard podstawowy, czyli pokoje dwu- i trzyosobowe z łóżkami piętrowymi, połączone w czteropokojowe składy – do 580 zł za standard „komfort+”, czyli dwuosobowe pokoje z własną łazienką i niewielkim aneksem kuchennym. Od 1 października to już od 550 do 650 zł. Za miejsce w akademiku Uniwersytetu Jagiellońskiego trzeba zapłacić miesięcznie od 670 zł do 1270 zł, a w akademiku AWF – od 770 zł do 1840 zł.

W Łodzi jest nieco taniej, bo miesięcznie do ok. 650 zł. W Poznaniu, w akademiku Politechniki Poznańskiej to już od 550 zł do 2300 zł. Uniwersytet Wrocławski to z kolei ceny od 690 zł do 1620 zł. Cena za prywatny akademik z kolei może wynieść nawet ok. 3,5 tys. zł.

Wynajem pokoju i mieszkania. W Krakowie walka o oferty

Alternatywą dla akademika jest wynajem pokoju albo mieszkania. To rozwiązanie zapewnia większą prywatność, ale zazwyczaj oznacza dużo wyższe koszty. Według danych opublikowanych przez OtoUczelnie.pl, w Warszawie w drugiej połowie maja 2026 roku ceny kawalerek (samego najmu dla właściciela) wynosiły od około 2200 zł w Wesołej do co najmniej 3200 zł w Śródmieściu. Dwupokojowe mieszkania kosztowały od około 2900 zł do 5200 zł, zależnie od dzielnicy.

Student wynajmujący mieszkanie ze współlokatorami dzieli czynsz, ale musi doliczyć opłaty administracyjne, media i często wysoką kaucję. Prywatny pokój może więc kosztować mniej niż samodzielna kawalerka, ale nadal wyraźnie więcej niż najtańsze miejsce w akademiku.

W Krakowie problemem jednak nie są ceny, a dostępność. Jak wynika z relacji „Gazety Wyborczej”, przed rozpoczęciem roku akademickiego wolne pokoje i kawalerki znikają bardzo szybko.

Jest szalona jest walka o mieszkania. Ostatnio umówiłam się na oglądanie pokoju na wieczór tego samego dnia. Nawet nie zdążyłam dojechać, a już dostałam telefon, że oferta nieaktualna - opowiada „Gazecie Wyborczej” Weronika, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiele osób jest zestresowanych, że jeszcze nic nie mają, więc w desperacji biorą cokolwiek. Właściciele mieszkań z tego korzystają i robią np. z piętnastometrowego pokoju dwa osobne - dodaje.