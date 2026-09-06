Tyle w Polsce jest oficjalnie małżeństw jednopłciowych. Ustalenia RMF FM

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W Polsce jest już 228 oficjalnie uznawanych przez państwo małżeństw jednopłciowych. Reporterzy RMF FM dotarli do pierwszych statystyk dotyczących transkrypcji, czyli uznania w Polsce zagranicznych aktów małżeństwa.

Do niedawna Polska nie uznawała małżeństw jednopłciowych, ale stopniowo zaczęło się to zmieniać, szczególnie od 23 sierpnia. To wtedy zostały wdrożone nowe wzory aktów małżeństwa, w których małżonkami nie musi być kobieta i mężczyzna, tylko dwie kobiety albo dwóch mężczyzn.

Z ustaleń reporterów RMF FM wynika, że przez pierwszy tydzień obowiązywania nowych przepisów w Polsce zarejestrowano 98 takich pełnoprawnych małżeństw jednopłciowych.

Co istotne, rejestr stanu cywilnego nie gromadzi danych dotyczących liczby złożonych wniosków o transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Dane w tym zakresie posiadają wyłącznie pojedyncze urzędy stanu cywilnego.

W rejestrze stanu cywilnego prowadzonym przez ministra cyfryzacji zbierane są dane dotyczące liczby zarejestrowanych transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych.

Według stanu na godz. 7:45 31 sierpnia, w rejestrze stanu cywilnego znajdowało się łącznie 228 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych, w tym: 88 aktów dotyczących małżeństw kobiet i 140 aktów dotyczących małżeństw mężczyzn.

Jednocześnie okazuje się, że od 23 sierpnia (stan na godz. 00:00), czyli momentu wdrożenia nowych wzorów odpisów aktów małżeństwa do 31 sierpnia 2026 r. (stan na godz. 7:45), transkrybowano 98 aktów małżeństwa osób tej samej płci, w tym 36 aktów dotyczących małżeństw kobiet i 62 aktów dotyczących małżeństw mężczyzn.