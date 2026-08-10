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Tyle trwa przeciętne małżeństwo, które kończy się rozwodem

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 10 sierpnia (15:24)

Przeciętny czas trwania małżeństwa, które kończy się rozwodem, wynosi w Polsce około 15 lat – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ciągu ostatnich 25 lat wzrósł odsetek rozwodów wśród par z długoletnim stażem. Najczęstszą przyczyną rozstań nadal pozostaje niezgodność charakterów.

Tyle trwa przeciętne małżeństwo, które kończy się rozwodem
Coraz mniej małżeństw, coraz więcej rozwodów /Shutterstock
  • Najczęstszą przyczyną rozwodów pozostaje niezgodność charakterów, a większość rozwodów kończy się bez orzekania winy.
  • Liczba rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa w miastach niż na wsi. Zobacz więcej statystyk.
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Coraz mniej małżeństw

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w 2025 roku w Polsce orzeczono ponad 60 tys. rozwodów oraz około 600 separacji. W końcu 2025 roku zawartych było 8,5 mln małżeństw, a więc o niemal 80 tys. mniej niż rok wcześniej. Liczba nowo zawieranych małżeństw w Polsce maleje każdego roku od 15 lat.

„Dane pokazują, że decyzja o rozstaniu zazwyczaj nie zapada pochopnie. Przeciętne małżeństwo, które kończy się rozwodem, trwa około 15 lat” - podkreślił GUS.

Powody rozwodów

Zaznaczył, że najczęstszą przyczyną rozwodów (60 proc.) pozostaje niezgodność charakterów. W dalszych kolejnościach wśród przyczyn występują m.in.: niedochowanie wierności czy alkoholizm. Ponadto, według GUS, większość rozwodów (85 proc.) kończy się orzeczeniem bez wskazania winy.

Zastępca dyrektora Departamentu Badań Demograficznych GUS Katarzyna Góral-Radziszewska podkreśliła, że w 2025 r., w przypadku posiadania małoletnich dzieci sąd najczęściej ustalał ich wspólne wychowywanie przez rodziców. Jedynie w przypadku co piątego orzeczonego rozwodu sąd powierzał opiekę nad dziećmi wyłącznie matce - wskazała.

Wiek statystycznego rozwodnika

„Jednym z najbardziej zauważalnych trendów ostatnich 25 lat jest wzrost liczby rozwodów wśród małżeństw z bardzo długim stażem. Odsetek osób rozwodzących się po ukończeniu 50. roku życia i po co najmniej 30 latach małżeństwa wzrósł ponad dwukrotnie – z 4 proc. w 2000 roku do 9 proc. w 2025 roku” - podał GUS.

Według GUS, liczba rozwodów w miastach jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi. W przypadku separacji, dwukrotnie wyższa. Statystyczna kobieta, która rozwiodła się w 2025 r., miała 42 lata, wykształcenie wyższe lub średnie i mieszkała w mieście. Z kolei statystyczny mężczyzna, miał ponad 44 lata, wykształcenie średnie i mieszkał w mieście. Decyzję o rozstaniu i złożeniu pozwu o rozwód częściej podejmowały kobiety. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: małżeństwo rozwód
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