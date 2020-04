Strażacy zabezpieczyli teren w pobliżu niebezpiecznie pochylonego żurawia na budowie w Tychach. Konieczna była ewakuacja znajdujących się w pobliżu ludzi.

Niebezpiecznie przechylony żuraw / Gorąca Linia RMF FM

Strażacy musieli ewakuować 110 osób. 60 z nich to pracownicy budowy, natomiast 50 kolejnych to mieszkańcy pobliskiego bloku. To w stronę tego budynku żuraw niebezpiecznie się pochylił.

Strażacy musieli też wyznaczyć specjalną strefę bezpieczeństwa, do której nie można wchodzić - na wypadek, gdyby żuraw znowu zaczął się pochylać.

Nie wiadomo, dlaczego żuraw się przechylił / Gorąca Linia RMF FM

Na razie nie wiadomo, dlaczego żuraw się przechylił. Niewykluczone, że mogła to być na przykład awaria jednej ze śrub mocujących. Natomiast w chwili, kiedy to się stało, nie było silnego wiatru.

Na miejsce wezwano pracowników firmy, która montowała żuraw. To oni ustalą co dokładnie się stało i zdecydują, co dalej.