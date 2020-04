Strażacy zabezpieczyli teren w pobliżu niebezpiecznie pochylonego żurawia na budowie w Tychach. Konieczna była ewakuacja znajdujących się w pobliżu ludzi.

Niebezpiecznie przechylony żuraw / Gorąca Linia RMF FM

Strażacy musieli ewakuować łącznie 190 osób. 50 z nich to pracownicy budowy, natomiast 140 kolejnych to mieszkańcy pobliskiego bloku. To w stronę tego budynku żuraw niebezpiecznie się pochylił.

Strażacy musieli też wyznaczyć specjalną strefę bezpieczeństwa, do której nie można wchodzić - na wypadek, gdyby żuraw znowu zaczął się pochylać.

Nie wiadomo, dlaczego żuraw się przechylił / Gorąca Linia RMF FM

"Na budowie osiedla jeden z trzech dźwigów - żurawi uległ lekkiemu przechyłowi w wyniku uszkodzenia elementu mocującego" - poinformował PAP kapitan Tomasz Kostyra z Komendy Miejskiej PSP w Tychach.



Strażacy zabezpieczają teren. Jak powiedział kpt. Kostyra - na miejsce przyjechały już służby techniczne odpowiadające za utrzymanie dźwigu. Według przekazanych strażakom informacji, ryzyko, że żuraw się zawali jest minimalne - uszkodzony jest tylko jeden element mocujący, dopiero przy uszkodzeniu dwóch jest realne niebezpieczeństwo.



Dźwig odchylił się tylko o kilka stopni od pionu

"Sytuacja wydaje się być w miarę opanowana. Obecnie trwają konsultacje, w jaki sposób ustabilizować dźwig - czy to będzie rozbiórka, czy jakieś inne działania" - dodał kpt. Kostyra.





Ewakuowanym mieszkańcom zaoferowano miejsce o osiedlowym klubie Orion. Tylko niektórzy skorzystali z tej możliwości, część udała się do rodzin i znajomych. Będą mogli wrócić do mieszkań po zabezpieczeniu żurawia.