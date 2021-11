Właściciel samochodu zapłaci mandat, jeśli nie wskaże, kto przekroczył prędkość lub wskazana osoba będzie unikała kary. Rząd wraca do pomysłu "twój samochód - to twój mandat". Projekt ustawy jest od dawna gotowy, za dwa tygodnie ma trafić do konsultacji społecznych i na posiedzenie rządu - to ustalenia reporterów RMF FM.

