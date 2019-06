Każdemu może się zdarzyć i to wcale nie tak rzadko… Codziennie utratę dowodu osobistego zgłasza online kilkadziesiąt osób. Najwięcej zgłoszeń? W poniedziałki. W sumie od początku tego roku z tej możliwości skorzystało ponad 8 tysięcy osób. Jeśli więc tym razem trafiło na Ciebie, nie czekaj - zgłoś zgubę! Wniosek o nowy dowód także możesz złożyć przez Internet.

Nowe, jeszcze niespersonalizowane, dowody osobiste, wyprodukowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (Warszawa, luty 2015) / Paweł Supernak / PAP

Może się także zdarzyć tak, że po weekendzie lub wyjeździe Twój dowód osobisty zmienił formę i występuje w dwóch częściach... To także trzeba zgłosić. I również można to zrobić przez Internet.

Poprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku. Wystarczy kilka minut. Zaczynamy?

Kiedy masz "tradycyjny" dowód osobisty

Tę część tekstu powinni przeczytać właściciele "tradycyjnych" dowodów osobistych, czyli tych wydanych przed 4 marca 2019 roku. Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem e-dowodu, przeskocz do kolejnej części informacji.

Po pierwsze: potrzebujesz Profilu Zaufanego. Zakładamy, że już go masz - podobnie jak ponad 3,5 miliona Polaków. Jeśli nie - sprawdź, jak szybko i za darmo możesz go zdobyć .

Profil Zaufany załatwiony. Kolejny krok: wizyta na stronie www.obywatel.gov.pl .

Tam wybierz e-usługę: Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego - unieważnij dowód .

Kolejne kroki:

= Kliknij przycisk: "Wyślij zgłoszenie".

= Zaloguj się Profilem Zaufanym.

= Wybierz, co chcesz zgłosić: utratę czy uszkodzenie dowodu. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie, będziesz musiał również zanieść lub wysłać dowód do urzędu, który go wydał.

= Kliknij przycisk: "Unieważnij dowód".

= Wykorzystaj Profil Zaufany i potwierdź unieważnienie kodem SMS, który dostaniesz na numer telefonu przypisany do Twojego Profilu Zaufanego.



Dokument zostanie unieważniony od razu, gdy zgłosimy jego utratę albo uszkodzenie. Nawet jeśli zrobimy to w nocy lub w weekend. Unieważnienie dowodu osobistego nie wymaga działania urzędnika. System sam zweryfikuje nasze dane - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Warto też zajrzeć na swoją skrzynkę ePUAP. To na nią dostaniemy zaświadczenie o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zaświadczenie może nam się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące. Dlatego nie warto czekać ze złożeniem wniosku o nowy dokument. Można to załatwić od ręki, także przez Internet - dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Nie martw się: jeśli masz Profil Zaufany - masz skrzynkę na ePUAP. Żeby sprawdzić jej zawartość, musisz się zalogować. Oczywiście Profilem Zaufanym.

Jeżeli Twój dowód zaginął albo ktoś Ci go ukradł - zgłoś to także w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Było, nie ma

Jesteś w części, którą powinni przeczytać właściciele e-dowodów .

Nie wiesz, czy Twój dowód jest e-dowodem? Kluczowa informacja: data złożenia wniosku o dokument. Jeśli zrobiłeś to w trakcie ostatnich dwóch miesięcy, czyli po 4 marca tego roku - masz (miałeś) e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Co teraz?

W odróżnieniu od właścicieli tradycyjnych dowodów osobistych - możesz zawiesić swój dowód osobisty. Możesz to zrobić niezależnie od tego, czy aktywowałeś warstwę elektroniczną dokumentu, czy jeszcze tego nie zrobiłeś.

Właściciel e-dowodu, który nie wie, gdzie jest jego dokument, ale jednocześnie liczy na to, że go znajdzie, może zawiesić swój dowód na 14 dni - tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jeśli w tym czasie nie cofnie zawieszenia, dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli zawieszenie zostanie cofnięte w ciągu dwóch tygodni, e-dowód znowu będzie ważny. Wnioski o zawieszenie i odwieszenie e-dowodu można oczywiście zgłaszać przez Internet - dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

I już tłumaczymy, jak to zrobić.

Punkt wyjścia: musisz mieć Profil Zaufany. Na www.pz.gov.pl dowiesz się, jak go założyć. Kolejny krok: www.obywatel.gov.pl , a tam e-usługa: Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego .

Dalej:

= Kliknij przycisk: "Zgłoś lub cofnij zawieszenie e-dowodu".

= Zaloguj się Profilem Zaufanym.

= Zobaczysz status swojego dowodu i swoje dane - sprawdź je.

= Odpowiedz na pytanie, które wyświetli się pod statusem:

- Czy chcesz zawiesić swój e-dowód? - jeśli twój dowód i certyfikaty są ważne,

- Czy chcesz cofnąć zawieszenie swojego e-dowodu? - jeśli twój dowód i certyfikaty są zawieszone.

= Kliknij przycisk: "Zawieś e-dowód" lub "Cofnij zawieszenie e-dowodu".

Usługa działa automatycznie i jest bezpośrednio powiązana z Rejestrem Dowodów Osobistych. Jeśli zawiesimy dowód - od razu zostanie zawieszony, jeśli cofniemy zawieszenie - dowód od razu będzie ważny - tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Na swoją skrzynkę ePUAP otrzymasz zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia. Nie martw się: jeśli masz Profil Zaufany - masz skrzynkę na ePUAP. Żeby sprawdzić jej zawartość, musisz się zalogować. Oczywiście Profilem Zaufanym.

Zawieszony e-dowód jest czasowo nieważny. Wraz z e-dowodem - jeśli aktywowałeś warstwę elektroniczną dokumentu - zawieszone zostają wszystkie wgrane w niego certyfikaty. Nie możesz w tym czasie używać e-dowodu. Wszystkie przypadki jego użycia w czasie zawieszenia będą nieważne - nawet po cofnięciu zawieszenia. Przykład? Jeśli w swoim e-dowodzie masz podpis osobisty i ktoś użyje go po zawieszeniu dowodu - taki podpis nie będzie ważny.

NIE zawieszaj dowodu, jeśli masz pewność, że już go nie odzyskasz. W takiej sytuacji zgłoś utratę swojego dowodu - możesz to zrobić online.

Jeżeli Twój dowód zaginął albo ktoś Ci go ukradł - zgłoś to także w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.





Jeśli masz pewność, że Twój e-dowód się nie znajdzie, unieważnij go. To także możesz zrobić online.

Gdy unieważnisz dowód, nie zwlekaj: złóż wniosek o nowy dokument tożsamości - oczywiście online.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.obywatel.gov.pl .