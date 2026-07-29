Tusk spotkał się z Zełenskim. O czym rozmawiano w Lublinie?

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W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim doszło do spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O czym rozmawiali politycy? Rąbka tajemnicy uchylił szef polskiego rządu.

Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Lublinie; fot. Wojtek Jargiło

Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Lublinie; fot. Wojtek Jargiło / PAP

Wołodymyr Zełenski przybył do Polski w drodze powrotnej z Waszyngtonu, gdzie we wtorek spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz uczestniczył w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindseya Grahama.

Będąc w Polsce, w środę po południu ukraiński przywódca spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim zakończyły się po godzinie 18:00 - wtedy zauważono prezydenta Ukrainy wychodzącego z budynku.

Już wcześniej zapowiadano, że tematem polsko-ukraińskich rozmów będzie m.in. podsumowanie wizyty Zełenskiego w USA. Szef polskiego rządu potwierdził we wpisie na platformie X, że faktycznie taki wątek został poruszony.

„Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem” - napisał Tusk.

Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu w Lublinie; fot. Wojtek Jargiło / PAP

Co Zełenski ugrał w USA?

Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że podczas spotkania w Waszyngtonie Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot. Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji.

Zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi - oświadczył Zełenski. Mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję - dodał.

Rozmowy skomentował sam Trump. „To wielki zaszczyt spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Omówiono wiele kwestii. Spotkanie przebiegło bardzo dobrze!” - napisał amerykański prezydent w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

We wtorek wieczorem Senat Stanów Zjednoczonych przyspieszył prace nad nowymi restrykcjami wobec Rosji, o które przed śmiercią zabiegał zmarły proukraiński senator Lindsey Graham.