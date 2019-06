Polska to jest wciąż najpiękniejsze miejsce na ziemi, a Polacy to wielki i dumny europejski naród, nawet jeśli nie zawsze mamy szczęście do władzy - powiedział we wtorek w Gdańsku przewodniczący Rady Europejskiej, b. premier Donald Tusk.

Donald Tusk w czasie przemówienia w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Na wiecu w Gdańsku zorganizowanym w 30. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku Tusk dziękował tym, którzy - jak mówił - w latach 70. - tak jak Lech Wałęsa - 80. i w roku 1989 r. "robili wszystko co w ich mocy, czy była dobra pogoda czy zła, czy były powody do rozpaczy, czy do nadziei, ale którzy wytrzymali w tym długim marszu do wolności i niepodległości oraz nigdy nie zrezygnowali z tej pięknej, obywatelskiej wiary, że cud wolności i niepodległości może się zdarzyć".

Dziękuję też tym, którzy w ostatnich latach, wtedy kiedy trzeba było, wychodzili na ulice, by kontynuować dzieło tych, którzy tę wolność i niepodległość dla nas, Polaków, wywalczyli. Tym wszystkim, którzy nie bali się tych słów, nienawiści. Wiem, że wielu z was jest dzisiaj tutaj i chciałem wam złożyć najniższy ukłon. Dzięki wam Polska to jest wciąż najpiękniejsze miejsce na ziemi, a Polacy to wielki i dumny europejski naród, nawet jeśli nie zawsze mamy szczęście do władzy - mówił Tusk.

Zebranym na wiecu powiedział, że są wszyscy "gośćmi Pawła Adamowicza". On jest tutaj dzisiaj, jest z nami (...) Jest z nami przede wszystkim dlatego, że jego piękne życie, tak tragicznie zakończone i jego niezwykle symboliczna śmierć mówią nam dzisiaj więcej o naszej historii i teraźniejszości niż najlepiej przygotowane przemówienia - powiedział Tusk.

Przewodniczący Rady Europejskiej udzielił też trzy rady swoim słuchaczom. Wyciągnijcie kilka prostych wniosków. To moje rady: tamci ludzie nigdy się nie poddali. (...)Druga rada, to ciężko na zwycięstwo pracować. Lech Wałęsa nie ma dziś już 20 lat Nie ma dnia, bym nie widział Wałęsy w koszulce z napisem nielubianym przez wielu, zachęcającego ludzi do niepoddawania się. Panie Lechu, bardzo dziękuję - mówi Tusk.

Trzecia lekcja: nikt nikogo nie wykluczał. Fenomen polskiego zwycięstwa, to brak podziału na wschód i zachód, wieś i miasto, biednych i bogatych. Ludzie potrafili zbudować porozumienie z rządem komunistycznym na rzecz bezkrwawego porozumienia. Widać to na zdjęciach, jak Jaruzelski, Kiszczak, Wałęsa i Kaczyński piją wódkę. Tzn. Kaczyńskiego na zdjęciach nie ma, ale ja widziałem te prawdziwe zdjęcia. Bo co mieli zrobić, strzelać do siebie? - pyta były premier.