Tusk „nie wybiera się” do Pałacu Prezydenckiego. „Sprawa TK jest rozstrzygnięta”

W czwartek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli środowisk politycznych na poniedziałkowe rozmowy dotyczące uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.
Spotkanie ma prowadzić szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.
O udział w rozmowach premier Donald Tusk był pytany w piątek w Dublinie. Szef rządu jednoznacznie zadeklarował, że nie zamierza pojawić się w Pałacu Prezydenckim.
„My jesteśmy od budowania i naprawiania”
Premier przekonywał, że osoby odpowiedzialne – w jego ocenie – za kryzys w wymiarze sprawiedliwości nadal próbują go blokować.
Oni byli i są nadal od rozwalania i blokowania, a my jesteśmy od budowania i naprawiania. Trybunał Konstytucyjny jest na trudnej drodze naprawy. Zaczął pracę i warto się z tym faktem pogodzić. Ja się nie wybieram – podkreślił w kontekście spotkania w Pałacu Prezydenckim.
Tusk o wezwaniu Nawrockiego przez prokuraturę
Premier odniósł się też do informacji o piśmie Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście. Śledczy chcą przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego w charakterze świadka w postępowaniu dotyczącym przejęcia kawalerki w Gdańsku.
To jest problem prezydenta. On wie najlepiej, co musi wyjaśnić ze swojego życiorysu, a co nie. Ja już nie będę się w to wtrącał. Ludzie mają prawo wiedzieć – stwierdził Tusk.
Szef rządu nawiązał przy tym do zaproszenia, które wystosował w środę. Zaprosił wówczas prezydenta wraz z rodziną do swojego domu w Sopocie.
Kto ma pojawić się w Pałacu Prezydenckim?
Z ustaleń PAP wynika, że przedstawiciele Lewicy nie zamierzają uczestniczyć w poniedziałkowym spotkaniu. Koalicja Obywatelska ma oczekiwać na zaproszenie.
W rozmowach mają natomiast wziąć udział politycy PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus.