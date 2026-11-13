Tusk „nie wybiera się” do Pałacu Prezydenckiego. „Sprawa TK jest rozstrzygnięta”

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie weźmie udziału w poniedziałkowym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, poświęconym sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Jak ocenił, TK jest „na trudnej drodze naprawy” i rozpoczął już pracę.

W czwartek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli środowisk politycznych na poniedziałkowe rozmowy dotyczące uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

Spotkanie ma prowadzić szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

O udział w rozmowach premier Donald Tusk był pytany w piątek w Dublinie. Szef rządu jednoznacznie zadeklarował, że nie zamierza pojawić się w Pałacu Prezydenckim.

„My jesteśmy od budowania i naprawiania”

Premier przekonywał, że osoby odpowiedzialne – w jego ocenie – za kryzys w wymiarze sprawiedliwości nadal próbują go blokować.

Oni byli i są nadal od rozwalania i blokowania, a my jesteśmy od budowania i naprawiania. Trybunał Konstytucyjny jest na trudnej drodze naprawy. Zaczął pracę i warto się z tym faktem pogodzić. Ja się nie wybieram – podkreślił w kontekście spotkania w Pałacu Prezydenckim.

Tusk o wezwaniu Nawrockiego przez prokuraturę

Premier odniósł się też do informacji o piśmie Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście. Śledczy chcą przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego w charakterze świadka w postępowaniu dotyczącym przejęcia kawalerki w Gdańsku.

To jest problem prezydenta. On wie najlepiej, co musi wyjaśnić ze swojego życiorysu, a co nie. Ja już nie będę się w to wtrącał. Ludzie mają prawo wiedzieć – stwierdził Tusk.

Szef rządu nawiązał przy tym do zaproszenia, które wystosował w środę. Zaprosił wówczas prezydenta wraz z rodziną do swojego domu w Sopocie.

Kto ma pojawić się w Pałacu Prezydenckim?

Z ustaleń PAP wynika, że przedstawiciele Lewicy nie zamierzają uczestniczyć w poniedziałkowym spotkaniu. Koalicja Obywatelska ma oczekiwać na zaproszenie.

W rozmowach mają natomiast wziąć udział politycy PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus.