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Znamy laureatów „turystycznych Oscarów 2026 roku”. Najważniejsze wyróżnienie, czyli Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, trafiło do Zamku w Mosznej. Doceniono również dziesięć innych atrakcji z różnych zakątków Polski. Wśród nich znalazły się m.in. popularne festiwale, niezwykłe muzea, malownicze regiony i miejsca idealne na rodzinne wycieczki.

Podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki XXIII edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT 2026. Prestiżowe nagrody, często nazywane „turystycznymi Oscarami”, przyznawane są miejscom i wydarzeniom, które wyróżniają się atrakcyjnością, jakością oferty oraz pomysłem na przyciąganie odwiedzających.

W tym roku na szczególne uznanie zasłużył Zamek w Mosznej. To właśnie ta niezwykła rezydencja zdobyła Złoty Certyfikat POT 2026.

Zamek w Mosznej z turystycznym Oscarem. Ponad milion odwiedzających

Zamek w Mosznej to jedna z najbardziej charakterystycznych atrakcji Opolszczyzny. Bajkowa architektura, 99 wież i wieżyczek oraz 365 komnat od lat przyciągają turystów z całej Polski. W ciągu ostatnich trzech lat rezydencję odwiedziło ponad milion osób.

Na miejscu można nie tylko zwiedzać zabytkowe wnętrza - zamek oferuje również noclegi, gastronomię, koncerty i wydarzenia kulturalne. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest Muzyczny Festiwal Kwitnących Azalii.

Dużym atutem obiektu jest także otaczający go park, który szczególnie wiosną zamienia się w niezwykle malowniczą przestrzeń, gdy zakwitają azalie i rododendrony.

Tegoroczna nagroda ma szczególne znaczenie. Zamek w Mosznej zdobył Certyfikat POT już w 2018 roku. Osiem lat później sięgnął po najwyższe wyróżnienie w konkursie, potwierdzając swoją pozycję wśród najważniejszych atrakcji turystycznych kraju.

Zwycięstwo oznacza również konkretną korzyść. Zamek otrzyma krajową kampanię promocyjną o wartości co najmniej 250 tys. zł, którą Polska Organizacja Turystyczna zrealizuje w 2027 roku. Dzięki temu o niezwykłej rezydencji i atrakcjach Opolszczyzny może usłyszeć jeszcze więcej turystów.

10 atrakcji z całej Polski z Certyfikatami POT 2026

Złoty Certyfikat to niejedyna nagroda przyznana podczas tegorocznej gali. Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymało również dziesięć wyjątkowych produktów turystycznych.

Na liście znalazły się zarówno miejsca związane z historią i kulturą, jak i wydarzenia muzyczne oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi.

Oto tegoroczni laureaci:

Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi – nowoczesna przestrzeń w kompleksie EC1, w której można poznać historię kina, zajrzeć za kulisy produkcji filmowych i uczestniczyć w warsztatach oraz spotkaniach z twórcami. Mazury Zachodnie – region dla miłośników natury, historii i spokojnego wypoczynku. Czekają tu m.in. Kanał Elbląski, Jeziorak, Pola Grunwaldu i Wzgórza Dylewskie. Trakt Królewski w Gnieźnie – liczący 6,5 kilometra szlak prowadzący przez miejsca związane z początkami polskiej państwowości. Podczas spaceru można spotkać królewskie postacie, poznać piastowskie legendy i odnaleźć charakterystyczne rzeźby królików. JuraPark w Solcu Kujawskim – propozycja dla rodzin, które chcą przenieść się do świata prehistorycznych stworzeń. Na odwiedzających czekają modele dinozaurów, ekspozycje paleontologiczne i atrakcje edukacyjne. Łódź Summer Festival – jeden z największych bezpłatnych festiwali muzycznych w Polsce. Wydarzenie przyciąga do Łodzi znanych artystów i tysiące fanów muzyki. Redyk Jesienny w Szczawnicy – widowiskowe wydarzenie nawiązujące do tradycji pasterskich. Jego największą atrakcją jest przemarsz ponad dwóch tysięcy owiec ulicami miasta, któremu towarzyszą bacowie, pasterze i góralska muzyka. Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu we Włocławku – miejsce, w którym można poznać ponad 150-letnią historię słynnej włocławskiej ceramiki. Wystawy uzupełniają kreatywne warsztaty. Szwajcaria Kaszubska – jeden z najbardziej malowniczych zakątków Pomorza. Jeziora, lasy, wzgórza i lokalne tradycje tworzą doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku. Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach – najstarszy skansen w Polsce. Chroni dziedzictwo Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich, pozwalając odwiedzającym poznać dawną architekturę i codzienne życie mieszkańców regionu. Festiwal Barokowe Ogrody Sztuki – wydarzenie łączące muzykę, sztukę i historię w wyjątkowych przestrzeniach Pałacu Branickich w Białymstoku oraz zabytkowych obiektach w Tykocinie i Choroszczy.

Internauci wybrali swojego faworyta

Duże zainteresowanie wzbudziło także głosowanie internautów. Certyfikat Internautów POT 2026 zdobyło widowisko historyczne „Dwór w Ogniu 1655”, organizowane w zabytkowej scenerii Dworu Starostów w Podzamczu koło Chęcin w województwie świętokrzyskim. Łącznie oddano na nie ponad 42 tysiące głosów.

Wyróżnienie w kategorii Turystyczne Odkrycie Roku 2026 trafiło do Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie oraz Centrum Historii Templariuszy w Opatowie, które wykorzystuje interaktywne technologie i multimedialną narrację, aby przenieść odwiedzających w fascynujący świat średniowiecznych zakonów rycerskich.

Kapituła konkursu przyznała także dwa wyróżnienia w kategorii Najlepszy Produkt Turystyczny. Otrzymały je Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, prezentujące historię polskiego przemysłu i innowacji w nowoczesnej, interaktywnej formie, oraz Wikla – Nowy Tomyśl, promująca wielowiekowe tradycje plecionkarskie. Jej wyjątkową ofertę tworzą m.in. wiklinowe instalacje, muzeum, warsztaty i wydarzenia kulturalne. Tradycje plecionkarskie w Polsce zostały w 2025 roku wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.