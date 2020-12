Kilka dni po świętach bożonarodzeniowych na fanów polskiej kinematografii będzie czekała niemała gratka! W serwisie Player.pl odbędzie się premiera serialu "Nieobecni", do którego scenariusz napisało samo życie. Produkcja inspirowana jest bowiem wydarzeniami, które dzieją się na ogromną skalę w Polsce. Corocznie bez śladu znika niemal 18 tysięcy osób. Niegdyś głośna sprawa zaginięcia pięcioosobowej rodziny spod Łodzi do tej pory nie została wyjaśniona... W serialu "Nieobecni" zobaczymy równie ciekawą historię, a w role będą wcielać się aktorzy z najwyższej ligi. Na ekranie ujrzymy między innymi Annę Dymną, Danutę Stenkę czy Izabelę Kunę, Grzegorza Damięckiego i Tomka Włosoka. Główną rolę zagra Justyna Wasilewska, której bohaterka przyjedzie do rodzinnego miasta na święta i nie zastanie w rodzinnym domu swoich bliskich. W poszukiwaniach zaginionej rodziny partnerować jej będzie Piotr Głowacki w roli podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych.

/ Materiały prasowe Zaginięcia w Polsce. Zatrważająca liczba W Polsce co roku bez śladu znika niemal 18 000 osób. W tętniącej życiem stolicy, czy innym rozbudowanym mieście sytuacja jest ułatwiona. Każdy żyje swoim życiem i zniknięcie jednej osoby zazwyczaj odczuwają najbliżsi przyjaciele i rodzina. Inaczej sprawa wygląda na niewielkich wsiach. Niska liczba mieszkańców sprawia, że wszyscy się dość dobrze znają, a wszelkie zaginięcia powinny być mocno zauważalne. No, właśnie - powinny. Jednak historia polskich zaginięć jest nieobliczalna i nic nie jest tak oczywiste. Doskonale przedstawia to pewne wydarzenie, które miało miejsce w 2003 roku w małej miejscowości pod Łodzią. W Starowej Górze, w gminie Rzgów, które liczy nieco ponad 2500 mieszkańców, zniknęła pięcioosobowa rodzina Bogdańskich. Niczym niewyróżniająca się rodzina prowadziła spokojne życie na dość wysokim poziomie. Wśród domowników był mąż, żona, dwójka dzieci i 66-letnia babcia z problemami zdrowotnymi po przebytym udarze mózgu. Sąsiedzi ich lubili, nie mieli bowiem z nikim nieprzyjemnych sytuacji. Codziennie robili zakupy w lokalnym sklepie spożywczym. Nagle cala piątka zginęła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Nie było żadnych śladów włamania, zabójstwa, rozszerzonego samobójstwa, czy porwania. Dom wyglądał tak, jakby ktoś wyszedł z niego ewentualnie na kilka godzin, a nie na zawsze. Ta sprawa uważana jest za najbardziej zagadkową w powojennej historii polskiej policji. Wszystko zostało na miejscu: walizki, leki, przybory do higieny. Jednak po pewnym czasie udało się ustalić, że brakuje jedynie dokumentów tożsamości całej piątki. Co zatem mogło się stać z rodziną? Spekulacji na ten temat jest wiele. Bogdańscy borykali się z dość sporym kryzysem finansowym. Być może zatem wyjechali za granicę i zmienili tożsamość? Tego nikt nie wie już od 17 lat i nic nie wskazuje na to, że sytuacja niebawem się zmieni... "Nieobecni". Nowa produkcja Playera. Już we wtorek 29 grudnia w serwisie Player.pl ukaże się nowy serial obyczajowy z wątkiem śledczym - "Nieobecni". . Produkcja opowiada o historii Mili, która będzie musiała zmierzyć się z poważnym problemem - zaginięciem swoich najbliższych. Bohaterka serialu po długiej przerwie przyjedzie na święta do rodzinnego domu i nie zastanie tam żywej duszy. Po chwili zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i zawiadamia o tym odpowiednie służby. Jest zaskoczona, że w tak małym miasteczku, gdzie wszyscy się ze sobą znają, ktoś może zniknąć tak po prostu, bez śladu. / Materiały prasowe Nad sprawą będzie czuwał podkomisarz z Centrum Osób Zaginionych, Filip Zachyra (Piotr Głowacki). Ich relacja będzie bardzo emocjonująca, gdyż bohaterowie są skrajnymi osobowościami z silnymi charakterami. Czy mimo wszystko wspólnie uda im się ustalić szczegóły zniknięcia rodziny Gajdów? O tym przekonamy się już 29 grudnia w Player.pl ! Dwa pierwsze odcinki z dziesięciu będą udostępnione w serwisie w dniu premiery, a pierwszy z nich będzie można obejrzeć za darmo. "Nieobecni". Twórcy i obsada / Materiały prasowe Produkcja inspirowana przypadkami głośnych zaginięć będzie z pewnością ciekawą pozycją do obejrzenia dla prawdziwych kinomanów. Na ekranie zobaczymy następującą obsadę: Justynę Wasilewską,

Piotra Głowackiego,

Danutę Stenkę,

Annę Dymną,

Izabelę Kunę,

Grzegorza Damięckiego,

Zbigniewa Stryja,

Tomasza Włosoka,

Łukasza Garlickiego. Za pomysł oraz scenariusz produkcji odpowiada Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz, we współpracy z Daną Łukasińską, Karoliną Szymczyk-Majchrzak i Adamem Cioczkiem. Na uwagę zasługuje zdecydowanie reżyser serialu. Jest nim nominowany do Oscara w 2010 roku Bartosz Konopka. Za zdjęcia natomiast odpowiedzialny jest Paweł Dyllus, a za scenografię Magda Widelska-Władyka. Aktorzy na planie będą wystylizowani przez Martę Ostrowicz, a charakteryzację wykona Malwina Musialska. Producentka serialu jest Katarzyna Czarnecka, a kierownictwo produkcji należy do Dagmary Bończyk. Zobacz zwiastun!

