Trzy osoby zatrzymane przez CBA w aferze RARS

RMF24

Agenci CBA zatrzymali 36-letniego Pawła P., byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, oraz dwoje byłych prezesów fundacji BGK: 52-letnią Renatę K. i 42-letniego Włodzimierza D.

Do zatrzymań doszło w środę rano na polecenie prokuratora śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

„Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od Spółek Skarbu Państwa - zamiast na działalność charytatywną - były przeznaczane na działalność polityczną” - napisał na portalu X Dobrzyński.

Afera RARS

Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego.

Dobrzyński przekazał, że do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.