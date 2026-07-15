Trzy osoby zatrzymane przez CBA w aferze RARS

Do zatrzymań doszło w środę rano na polecenie prokuratora śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
„Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od Spółek Skarbu Państwa - zamiast na działalność charytatywną - były przeznaczane na działalność polityczną” - napisał na portalu X Dobrzyński.
Afera RARS
Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego.
Dobrzyński przekazał, że do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.