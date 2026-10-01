Trzęsienie ziemi w PKP Cargo. Prezes i członkowie zarządu rezygnują

RMF24

Cały zarząd PKP Cargo podał się do dymisji. Rezygnacje prezesa Zbigniewa Prusa oraz Pawła Miłka i Michała Łotoszyńskiego mają związek z postanowieniem sądu dotyczącym zasad zarządzania przedsiębiorstwem spółki.

Prezes PKP Cargo Zbigniew Prus oraz pozostali członkowie zarządu - Paweł Miłek i Michał Łotoszyński - zrezygnowali w czwartek z pełnienia swoich funkcji.

Spółka wskazała w czwartkowym komunikacie giełdowym, że decyzja o rezygnacji zarządu jest związana z wydanym przez sąd postanowieniem z dnia 29 września o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie przez PKP Cargo zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

Jednocześnie rada nadzorcza PKP Cargo oddelegowała Monikę Starecką, członka rady nadzorczej, do czasowego, tj. od 2 października 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku, wykonywania czynności prezesa zarządu PKP Cargo.

PKP Cargo walczy o odbudowę pozycji na rynku

PKP Cargo, jeden z największych kolejowych przewoźników towarowych w Polsce i Europie, pozostaje w trakcie restrukturyzacji. Spółka mierzy się ze skutkami spadku przewozów, silną konkurencją na rynku oraz wysokimi kosztami działalności.

Firma przewozi m.in. węgiel, kruszywa, stal, paliwa i kontenery. Od kondycji PKP Cargo zależy więc nie tylko rynek kolejowy, ale też sprawność dostaw dla przemysłu, energetyki i budownictwa.

Z informacji publikowanych przez spółkę wynika, że w pierwszym półroczu br. grupa PKP Cargo odnotowała dodatni wynik netto. To istotny sygnał w trakcie prowadzonego procesu naprawczego, choć o trwałości poprawy zdecydują kolejne kwartały oraz skuteczność realizacji planu restrukturyzacyjnego.