„Trzeba nałożyć chomąto”. Gawkowski: Internet został zatruty

RMF24

„Na platformy cyfrowe trzeba nałożyć chomąto. (...) Jeśli popuści im się lejców, to nie tylko najmłodszych, ale też najstarszych zaprowadzą na manowce” – powiedział we wtorek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, postulując nałożenie na big techy kar i regulacji. Podobne zdanie wyraziła ministra edukacji Barbara Nowacka.

„Jak lejce popuścisz, to zaprowadzą na manowce”

Krzysztof Gawkowski wziął we wtorek w Warszawie udział w XX Konferencji „Safer Internet. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online”, organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Otwierając wydarzenie, minister cyfryzacji podkreślił, że internet „został zatruty” m.in. patostreamingiem (od sierpnia tego roku uznawanym za przestępstwo), który zachęcał młodych ludzi m.in. do samookaleczeń i samobójstw. Za te działania, zdaniem polityka, platformy powinny ponieść odpowiedzialność i zapłacić karę.

Na platformy cyfrowe trzeba nałożyć chomąto. (Bez tego) big techy jadą bez trzymanki. Jak lejce popuścisz, to oni nie tylko najmłodszych, ale też najstarszych zaprowadzą na manowce – ocenił.

Takie zagrożenia czyhają na dzieci w internecie

Podobne zdanie wyraziła ministra edukacji Barbara Nowacka. Według niej pojedyncze państwo ma ograniczone możliwości w starciu z gigantami technologicznymi, dlatego skuteczne i całościowe działania regulacyjne musi podjąć silna wspólnota europejska.

Podkreśliła, że choć bezpieczeństwo fizyczne (offline) w ciągu ostatnich 20 lat znacznie się poprawiło, to w internecie dzieci mierzą się z przemocą, hejtem, wykluczeniem, pornografią, nienawiścią, agresją i zachętą do terroryzmu.

Dyrektor NASK: Koncerny takie jak Meta to „koncerny tytoniowe XXI w.”

Podczas otwarcia konferencji głos zabrał dyrektor NASK Radosław Nielek, który przypomniał, że Meta (właściciel takich platform jak m.in. Facebook i Instagram oraz komunikatora WhatsApp) zapłaci w Stanach Zjednoczonych 17 mld dolarów w ramach ugody dotyczącej zarzutów o tworzenie mechanizmów uzależniających dzieci. Kwota ta, choć ogromna, stanowi zaledwie 5 proc. zysków firmy z reklam z ostatnich 10 lat.

Pieniądze te mają zostać wypłacone w USA, dlatego Nielek zaapelował do Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich, żeby wymogły równe traktowanie.

w internecie dzieci mierzą się z przemocą na projekty i programy pomagające dzieciom, które odczuwają negatywne skutki uzależnień – stwierdził.

Koncerny takie jak Meta są w zasadzie – użyję tego sformułowania – koncernami tytoniowymi XXI w. I tak jak koncerny tytoniowe, państwa i organizacje międzynarodowe, jak Unia Europejska, powinny je traktować, rozliczać i obciążać kosztami związanymi ze szkodami, które wywołały – dodał.

Konferencja „Safer Internet” odbywa się po raz 20. W panelach dyskusyjnych i wykładach z udziałem ekspertów – m.in. prof. UAM dr. hab. Jacka Pyżalskiego, Nielsa Van Paemela, Łukasza Wojtasika, Ewy Domańskiej i prof. dr hab. Ireny Pospiszyl – można uczestniczyć zarówno stacjonarnie, jak i online.