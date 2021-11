Dziś w całym kraju uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Centralne obchody rozpoczęły się w południe przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Po godzinie 13 ulicami Warszawy wyruszył Marsz Niepodległości – w tym roku organizowany przez środowiska narodowe, jest częścią obchodów państwowych. "Uwzględniamy, że na trasie marszu i w czasie wszystkich uroczystości mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności" – mówił rzecznik Komendanta Stołecznego Policji Sylwester Marczak i zapewnił, że policyjny pirotechnicy sprawdzili trasę, którą ma przejść demonstracja.

Uczestnicy Marszu Niepodległości na Rondzie Dmowskiego / Leszek Szymański / PAP

15:21 Antyunijne transparenty na marszu

Na marszu niepodległości pojawiły się też transparenty wymierzone w Unię Europejską.





15:19 Marsz zbliża się do Stadionu Narodowego

Relacja z trasy marszu naszego reportera Michała Dobrołowicza: Uczestnicy Marszu zajmują całą szerokość Mostu Poniatowskiego. Na czele są żołnierze z dużą biało-czerwoną flagą. Słychać hasła takie jak: "Duma, duma, narodowa duma". I "Niepodległość nie na sprzedaż". Co kilka chwil słychać też odpalane race. Do ronda Waszyngtona, gdzie zaplanowany jest finał Marszu, uczestnicy powinni dotrzeć w ciągu kilkunastu minut

15:10 Relacja z trasy marszu

Są tysiące biało-czerwonych flag, są wojskowe mundury, są też transparenty z nazwami miejscowości i patriotycznymi hasłami, płoną także race, odpalane były fajerwerki i petardy, wznoszone są też okrzyki. Nad uczestnikami marszu lata policyjny śmigłowiec. Emocji znanych z poprzednich marszów niepodległości praktycznie nie ma - uczestnicy spacerują główną arterią miasta i na razie jest bardzo spokojnie - relacjonuje reporter RMF FM Maciej Sztykiel, który jest na trasie.

15:07 Zdjęcie Donalda Tuska spalone w czasie marszu

W sieci pojawił się film, na którym widać jak mężczyzna podpala zdjęcie Donalda Tuska. Szef PO zareagował już w mediach społecznościowych. "Palę się do jeszcze cięższej pracy na rzecz Niepodległej" - napisał na Twitterze. Z kolei poseł PO Michał Szczerba zamieścił krótki film, na którym mężczyzna pali zdjęcie szefa PO.



15:05 Bąkiewicz na Marszu Niepodległości

Teraz decyduje się nasza przyszłość; czy będziemy wolni, czy będziemy pariasem dla innych - mówił prezes stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" Robert Bąkiewicz, otwierając czwartkowy pochód na rondzie Dmowskiego w Warszawie.

14:59 Marsz Niepodległości przy rondzie de Gaulle’a

14:35 Czoło marszu zbliża się przed Stadion Narodowy

14:24 100 tys. uczestników według organizatorów

W Marszu Niepodległości bierze udział ponad 100 tys. osób - wynika z informacji przekazanych PAP przez organizatorów. Czoło marszu, który kieruje się na błonia Stadionu Narodowego, jest już na moście Poniatowskiego.

Na czele marszu żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych niosą dużą biało-czerwoną flagę. Uczestnicy zgromadzenia skandują hasła takie jak: "Niepodległość nie na sprzedaż", "Bóg, honor i ojczyzna" oraz "Duma, duma, narodowa duma".

Na niektórych balkonach w budynkach przy Alejach Jerozolimskich wywieszone są biało-czerwone flagi. Mieszkańcy tych lokali skandują hasła razem z uczestnikami marszu. W oknie jednego za mieszkań wisi tęczowa flaga.

14:12 Marsz idzie w kierunku Stadionu Narodowego

Marsz Niepodległości przechodzi tradycyjną trasą z ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Tam głos mają zabrać liderzy organizacji narodowych, m.in. prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. Zabezpieczeniem zgromadzenia zajmuje się policja i Żandarmeria Wojskowa.



Marsz Niepodległości / Krzysztof Zasada / RMF FM

Marsz Niepodległości / Krzysztof Zasada / RMF FM

13:56 Uczestnicy Marszu Niepodległości idą w kierunku mostu Poniatowskiego

Po przemówieniu prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza uczestnicy marszu kierują się w stronę mostu Poniatowskiego.



Marsz Niepodległości przechodzi tradycyjną trasą z ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Tam głos mają zabrać liderzy organizacji narodowych, m.in. prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki.

Uczestnicy Marszu Niepodległości na Rondzie Dmowskiego / Leszek Szymański / PAP

Zabezpieczeniem zgromadzenia zajmuje się policja i Żandarmeria Wojskowa.

13:46 Uczestnicy Marszu odśpiewali hymn

Uczestnicy Marszu Niepodległości odśpiewali hymn państwowy i odpalili race.



/ Piotr Szydłowski / RMF FM

Bąkiewicz poprosił o brawa dla służb broniących granic Polski. "Dziękujemy" - skandowali uczestnicy Marszu.



Uczestnicy Marszu wykrzykiwali hasło: "Cześć i chwała bohaterom" i "Bóg, Honor i Ojczyzna". Na rondzie jest morze biało-czerwonych flag. Z ciężarówek z nagłośnieniem słychać patriotyczne pieśni i piosenki.

/ Piotr Szydłowski / RMF FM

13:36 Na miejscu przemawia Robert Bąkiewicz

"Dziękujemy kombatantom za to, że dzięki ich wsparciu możemy się dziś tu spotkać" - mówił Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

"Wiecie, że spotkamy się w wyjątkowej sytuacji. Ten marsz jest wyjątkowy, inny niż wszystkie. Dzisiaj nie ma tylko sporów tylko wewnętrznych, są też spory zewnętrzne. Dziś jest atak na polską granicę" - dodał.

"Na naszych oczach tworzy się nowy świat. To od nas będzie zależało, jak ta nowa Polska będzie wyglądała - czy zostanie nam tylko hymn i flaga, czy będziemy silnym państwem, zdolnym nieść światło cywilizacji łacińskiej na Zachód" - przekonywał.

/ Leszek Szymański / PAP

13:18 Od strony pl. Zbawiciela przedarła się grupa z tęczowymi flagami

Na rondo Dmowskiego od strony pl. Zbawiciela przedarła się grupa z tęczowymi flagami. Została otoczona przez policję i wypchnięta z ronda.



13:16 Marsz Niepodległości ruszył z ronda Dmowskiego

Na rondzie Dmowskiego stoi samochód ciężarowy z dźwigiem. Na uniesionym wysoko ramieniu zawieszone są wielkie głośniki. Są one przyozdobione flagami narodowymi, Roty Niepodległości i Straży Niepodległości. Z głośników emitowane są pieśni patriotyczne.



/ Piotr Szydłowski / RMF FM

Marsz zabezpieczają członkowie Straży Marszu. Ustawieni są wzdłuż barierek. Policja, która wcześniej pilnowała porządku przy barierkach znajduje się nieopodal trasy przemarszu. W bocznych ulicach przylegających do Al. Jerozolimskich zgromadzone są znaczne siły policyjne.

13:09 Kontrmanifestacja Obywateli RP

Przy Rotundzie trwa kontrmanifestacja Obywateli RP - informuje portal Onet. Twierdzą oni, że zostali zaatakowani przez uczestników marszu, a jedna osoba trafiła do szpitala.



13:03 Tłumy w centrum Warszawy

Z Ronda Dmowskiego w Warszawie właśnie rusza Marsz Niepodległości.

Uczestnicy Marszu Niepodległości zbierają się na Rondzie Dmowskiego / Leszek Szymański / PAP

W centrum stolicy zgromadziły się tłumy. Uczestnicy marszu trzymają w rękach biało-czerwone flagi oraz banery z nazwali miast: Szczecin, Włoszczowa, Lębork. Na torowisku stoi zapalona raca, przy której z flagą ręku fotografuje się mężczyzna. Policja nie podejmuje żadnych działań.

12:50 Prezydent: Wolność zawdzięczamy sobie sami

Wolność zawdzięczamy sobie sami; to był zbieg wydarzeń i okoliczności historycznych, niektórzy mówią - cud, opieka opatrzności; to także męstwo, nieustępliwość, głęboka wiara w to, że Polska wróci na mapę - mówił Andrzej Duda.

Cytat Różnie w naszej historii bywało i różne zagony zbrojne przez tę ziemię przebiegały, bardzo często zroszoną krwią, bólem, cierpieniem i nieszczęściem. Bardzo często zmierzano do tego, by nasz naród zniszczyć. Nigdy się to nie udało. mówił prezydent podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Podkreślił, że Polacy zawsze trwali przy swojej tradycji, wierze, kulturze, budowanej nawet wtedy, kiedy za to karano, więziono, mordowano. Nie zniszczyło nas nic. Nie zniszczyły nas wojny, nie zniszczyły nas zabory, nie zniszczyły nas czasy, kiedy na mapie nie było Polski - dodał.



Prezydent RP Andrzej Duda przemawia na uroczystości na pl. Piłsudskiego w Warszawie /Rafał Guz /PAP

12:46

12:43 Prezydent: Zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy częścią Europy

Zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy częścią Europy opartej na wartościach chrześcijańskich, stanowiących fundament także i naszej tradycji i kultury - powiedział prezydent.

Nawiązał do słów marszałka Józefa Piłsudskiego o tym, że naród, który nie pamięta o ważnych momentach swej historii, naród bez pamięci, bez szacunku dla ważnych dla siebie symboli, jest tylko zbiorowiskiem ludzi czasowo przebywającym na danym terytorium.

Nie jesteśmy zbiorowiskiem ludzi czasowo przebywającym na tym terytorium. Jesteśmy narodem, który mieszka tu od przeszło 1050 lat, mając własną państwowość, ukształtowaną, wybudowaną na pniu tradycji chrześcijańskiej od czasu, gdy przyjęliśmy chrzest, gdy nasi władcy zdeklarowali, że będziemy częścią Europy, tej Europy chrześcijańskiej, nowoczesnej i nowożytnej - podkreślił Andrzej Duda.

12:40 Uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie

“Dziękuję panu Bogu za Polskę, za to, że od przeszło 30 lat możemy radować się niepodległością, możemy radować się naszym państwem, w którym sami się rządzimy, sami decydujemy o sobie" - mówi prezydent Andrzej Duda podczas państwowych obchodów Święta Niepodległości.



"Dziękuję wszystkim tym, którzy przez pokolenia o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę walczyli" - dodał podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Prezydent RP Andrzej Duda (L) i szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund T. Andrzejczak (P) biorą udział w uroczystości na pl. Piłsudskiego w Warszawie / Rafał Guz / PAP

12:33 KSP: Na ulicach Warszawy jest bezpiecznie

Odnosząc się do samego Marszu Niepodległości rzecznik KSP przekazał, że policja dokonała wszystkie, jak dotąd zaplanowane działania zabezpieczające. Na ulicach Warszawy jest bezpiecznie i liczymy na to, że każdy dzisiaj będzie świętował w taki, a nie inny sposób - powiedział.





Przygotowania do marszu Niepodledłości na moście Poniatowskiego w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Pytany, kiedy zakończą się wszystkie działania policji, odpowiedział, że w momencie, kiedy zakończą się wszystkie wydarzenia, a ich uczestnicy się rozejdą.



Bywa tak, że zakończy się już jakieś zgromadzenie, zakończy się uroczystości, to jednak biorąc pod uwagę bezpieczeństwo osób, które się rozchodzą, to również wpływa na to, żeby ruch, chociażby w Alejach Jerozolimskich mógł się odbywać, bo to tutaj są te największe utrudnienia - mówił.



Podkreślił ponadto, że na obecną chwilę policja planuje tylko zamknięcie Alej Jerozolimskich, a zamknięcie kolejnych ulic jest uzależnione od przebiegu wydarzeń.

12:25 Uroczysta zmiana wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza

12:20 Na rondzie Dmowskiego protest pod hasłem "No pasarán: Polska otwarta, kolorowa, niepodległa, przeciw faszyzmowi"

Ok. 10.30 rozpoczęła się manifestacja zorganizowana pod hasłem "No pasarán: Polska otwarta, kolorowa, niepodległa, przeciw faszyzmowi", która została zarejestrowana przez Kolektyw No pasarán.



Demonstranci przyszli z transparentami, na których są hasła, m.in.: "Nacjonalizm to nie patriotyzm", "Moją ojczyzną jest człowieczeństwo", "Nie dla faszyzmu", "Wolna Polska Kolorowa". Mają flagi w kolorach tęczy, w barwach narodowych i UE.



Grupę uczestników zgromadzenia otoczyła Straż Marszu. Jej członkowie w oliwkowych uniformach, maskach na twarzy z symbolem Straży ustawili się tyłem do protestujących. Rozwinęli wielkie płachty materiału zasłaniające protestujących.



Obie grupy oddzieliła policja. Uczestniczący w obu zgromadzeniach wzywali nawzajem do spokoju.

12:18 W Warszawie trwają uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

12:13 Na rondzie Dmowskiego gromadzą się pierwsi uczestnicy Marszu Niepodległości

11:55 Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Narodowe Święto Niepodległości

11:50 Przy rondzie Dmowskiego gromadzą się pierwsi uczestnicy Marszu Niepodległości

Przed południem na rondzie Dmowskiego zaczęli gromadzić się pierwsi uczestnicy Marszu Niepodległości. Mają z niego ruszyć o godz. 13.

Tegoroczny marsz przejdzie pod hasłem "Niepodległość nie na sprzedaż".

Choć Marsz Niepodległości ruszy dopiero o godz. 13, przygotowania do wydarzenia widać od samego rana. Wzdłuż trasy przemarszu postawiono barierki, wyłączono też ruch kołowy. W poprzek ul. Marszałkowskiej zostały ustawione betonowe zapory. Przy metalowych barierach odgradzających trasę marszu znajdują się posterunki policji. Od czasu do czasu słychać wycie syren policyjnych samochodów.







11:30 Pirotechniczne działania policji na trasie przemarszu

Podczas briefingu rzecznik KSP przekazał, że trwają działania policji pod kątem bezpieczeństwa i zabezpieczanie uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości. Bardzo dużo pracy dla policjantów, szczególnie dla policjantów wydziału ruchu drogowego, policjantów prewencji. To oni są najbardziej widoczni na ulicach Warszawy - mówił.



Trwają działania pirotechniczne polegające na tym, żeby dokonać sprawdzenia praktycznie całej trasy - wszystko pod kątem bezpieczeństwa - mówił nadkom. Marczak.



Podczas briefingu rzecznik KSP przekazał, że trwają działania policji pod kątem bezpieczeństwa i zabezpieczanie uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości / Krzysztof Zasada / RMF FM

Rzecznik zaapelował także, aby w przypadku, gdy ktoś zauważy niepokojące sygnały, informował o tym policję. Nie traktujemy, by jakiekolwiek informacje były błahe. Każda informacja jest istotna - podkreślił.

11:25 KSP o przygotowaniach funkcjonariuszy

Uwzględniamy, że na trasie marszu i w czasie wszystkich uroczystości mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności - zapewnił rzecznik Komendanta Stołecznego Policji Sylwester Marczak.



Dodał, że nie chodzi o zgromadzenia, które pojawią się przy trasie marszu, a które zostały zgłoszone. Informacje na ich temat, dodał Sylwester Marczak, dostępne są na stronach urzędu miasta Warszawy.



Musimy uwzględniać to, że mogą się pojawić utrudnienia i nie każda osoba, która weźmie udział w Marszu Niepodległości czy w innym wydarzeniu, będzie nastawiona na działania polegające na wyłącznie świętowaniu. Mogą być osoby, które będą naruszać normy prawne i nasze działania uzależnione są od tego, w jaki sposób te osoby będą się zachowywać - powiedział rzecznik KSP.

11:10 Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy

Ruch kołowy od rana wyłączony jest na: ul. Marszałkowskiej na odcinku od pl. Konstytucji do ul. Świętokrzyskiej, Alejach Jerozolimskich na odcinku od ronda Czterdziestolatka do al. Poniatowskiego (w co wchodzi most Poniatowski), Nowym Świecie na odcinku od ul. Książęcej do ul. Świętokrzyskiej wraz z rondem de Gaulle'a, a także na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z ulicą Kruczą.



Objazdami jeżdżą linie tramwajowe: 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 35. Tramwaje jadące mostem Poniatowskiego w kierunku centrum przy rondzie Waszyngtona skręcają w aleję Zieleniecką i jadą w kierunku przystanku Ratuszowa-ZOO. Utrudnienia dotyczą licznych linii autobusowych: 107, 109, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 180, 222, 503, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522 oraz 525. Objazdy wytyczone są m.in. wciąż przejezdnym mostem Świętokrzyskim. W nocy ze środy na czwartek od godz. 2 na objazdy skierowano również niektóre nocne linie autobusowe.