W całej Polsce i w kilkudziesięciu sztabach za granicą w niedzielę odbywa się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP zbiera pieniądze na oddziały laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, a hasło przewodnie wydarzenia to "Finał z głową". W związku z pandemią jest on jednak zupełnie inny niż przed rokiem. W tegorocznej edycji udało się do tej pory zebrać ponad 53 miliony złotych.

WOŚP / PAP/Marcin Obara /

53 476 895 zł. To kwota, jaką do tej pory (stan na godz. 15:00) udało się zebrać w tegorocznym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!



Orkiestra pod przewodnictwem Jurka Owsiaka gra po raz 29.

Pierwotnie 29. Finał WOŚP miał się odbyć 10 stycznia, ale jego termin przesunięto o trzy tygodnie z uwagi na obostrzenia i Covid-19. Tegoroczna edycja WOŚP jest więc inna z uwagi na pandemię koronawirusa. Organizatorzy zrezygnowali z masowych wydarzeń i koncertów dla publiczności, a większość wydarzeń przenieśli do internetu.



W tegorocznym finale zarejestrowały się 1362 sztaby, a wśród nich aż 79 sztabów zagranicznych m.in. z: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Tanzanii, Australii, Norwegii, Francji, Rosji, Meksyku, Indonezji, Singapuru, Japonii, Wietnamu, a także z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.



Na ulicach polskich miast pieniądze na zakup sprzętu dla oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy zbiera ok. 120 tys. wolontariuszy, którzy zostali wyposażeni w maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące.

W tym roku nie będą oni jednak naklejać czerwonych serduszek darczyńcom, ale je rozdawać.



Zbiórka podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ulicach Warszawy / Albert Zawada / PAP

Dzięki wielkie za to nasze, narodowe, orkiestrowe, pospolite ruszenie! A my zrobimy wszystko, aby efekty tego grania jak najszybciej zamienić w sprzęt i działania, które ratują zdrowie i życie Polaków! Razem jesteśmy niesamowicie skuteczni, niesamowicie silni! - napisał szef WOŚP Jerzy Owsiak.

W Warszawie głównym punktem działań WOŚP są okolice Pałacu Kultury i Nauki.

Prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak w sztabie głównym WOŚP na pl. Defilad w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

To właśnie tam powstało studio telewizyjne, z którego będą transmitowane koncerty. Zaczęły się one o godz. 8:40. Na scenie m.in. Piersi, Eney, Koniec Świata, Ørganek, Dr Misio, Karaś Rogucki, Ania Rusowicz czy Voo Voo.

Transmisję z całego wydarzenia na swoim Facebooku prowadzi szef fundacji - Jurek Owsiak:





Z kolei o godz. 20 organizatorzy zapowiadają "światełko do nieba" i zachęcają do zapalenia w tym momencie świeczki, zapałki, pochodni lub sztucznych ogni.



W Warszawie wolontariuszy można spotkać we wszystkich centralnych puntach miasta. W akcję włączył się także prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który przekazał WOŚP swój kampanijny megafon.



Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele podczas koncertu w siedzibie sztabu głównego WOŚP na pl. Defilad w Warszawie / Radosław Pietruszka / PAP

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwa też w innych miastach w Polsce.

We Wrocławiu od poniedziałku 25 stycznia lekarze specjaliści Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego udzielali teleporad, a zwieńczeniem tych działań są niedzielne stacjonarne badania z zakresu chirurgii, urologii i ortopedii dziecięcej, udzielane przez zespół specjalistów Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej USK, które będą trwać do godz. 16.





Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Placu Pawła Adamowicza w Szczecinie / Jerzy Muszyński / PAP

W Starym Klasztorze odbywają się koncerty bez udziału publiczności, ale transmitowane online. Wystąpią m.in.: zespół Raz Dwa Trzy, Budka Suflera z Felicjanem Andrzejczakiem, Vavamuffin, Baranovski, Zespół Nocny Kochanek, Dagadana oraz Majka Jeżowska.

Przez całą niedzielę po Wrocławiu będzie również jeździł zabytkowy tramwaj przerobiony na wersję meksykańską (z kaktusami i muzyką latynoską). W tramwaju będą kwestować wolontariusze.



W Łodzi z dachu budynku Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki zjechali alpiniści i malowali serca na szybach szpitala, a mieszkańcy na ul. Piotrkowskiej 80 mogli poczęstować się gorącą zupą pho. Zupa będzie gotowana z myślą o wolontariuszach, ale każdy, kto będzie chciał jej spróbować i uzupełni puszkę WOŚP, będzie miał taką możliwość.



Nie odbędzie się za to tradycyjna szarża konna na ul. Piotrkowskiej. Nie ma też stoisk i pokazów. Na ulicach pojawiły się natomiast specjalne linie z zabytkowymi tramwajami i autobusami. W Ogrodach Geyera w godz. 11-17 będzie kontynuowany kiermasz rękodzieła, giełda staroci i targ produktów regionalnych.



W łódzkiej Manufakturze również zaplanowano kilka atrakcji. W głównym wejściu rozłożone zostało Złote Serce, do którego można wrzucać monety "groszówki". Aby zadbać o bezpieczeństwo darczyńców, do serca ustawiane będą dwie wydzielone kolejki, które pozwolą na zachowanie odpowiedniego dystansu. Dodatkowo przed budynkiem galerii handlowej ustawi się krwiobus, w którym, po rejestracji w galerii w wejściu głównym, będzie można oddać krew do 16:30.



Natomiast w Gorzowie Wlkp. będą pracować dwa sztaby, a na ulicach pojawi się blisko 400 wolontariuszy.

Z uwagi na obostrzenia w tym roku nie ma sceny w centrum miasta. W zamian za to przygotowane zostało studio online, a w nim występy, licytacje itp.

W Zielonej Górze też nie pojawiła się scena główna, a wydarzenia organizowane przez tamtejszy sztab WOŚP są relacjonowane w internecie. Ponadto, po mieście jeździ ciężarówka z tzw. Sceną Otwartych Serc, która zatrzymuje się w 15 lokalizacjach.



Z powodu Covid-19 podczas finału WOŚP w Gdańsku także nie będzie żadnych masowych imprez z udziałem publiczności i wszystko będzie się odbywać wirtualnie.

Wyjątek to tzw. "Ściskawa", czyli impreza adresowana dla zmotoryzowanych mieszkańców, która odbyła się na parkingu przed Stadionem Gdańsk.

Samochody pokierowane zostały w taki sposób, by ułożyć serce. Na koniec akcja została uwieczniona poprzez zdjęcie wykonane z lotu ptaka.

Serce utworzone z zaparkowanych samochodów w ramach akcji „Ściskawa” / Adam Warżawa / PAP

Po mieście będą też jeździć dwa zabytkowe tramwaje i jeden autobus oraz oświetlony wóz strażacki.



Podobna sytuacja ma miejsce w Płocku, gdzie koncert główny, który w ostatnich latach odbywał się w Orlen Arenie transmitowany będzie w mediach społecznościowych z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. W planach wydarzeń jest też m.in. 5 Bieg i Marsz Nordic Walking "Po serce na mecie" oraz zawody strzeleckie na strzelnicy LOK. Na ulicach kwestuje 350 wolontariuszy.



Natomiast Estrada Rzeszowska transmituje na żywo ze swojego studia koncerty rzeszowskich artystów: The 79, RoseMerry, Aga Walczak i Pusta Przestrzeń. W ich trakcie odbywa się prezentacja specjalnej piosenki na tegoroczny finał WOŚP "O jeden dzień dłużej", nagranej przez grupę Pustą Przestrzeń wraz z wokalistami pozostałych trzech zespołów.



Z kolei z Przemyśla, z sali Zamku Kazimierzowskiego, transmitowany jest koncert z udziałem podkarpackich i przemyskich artystów. Ponadto Przemyskie Morsy oraz członkowie Przemyskiego Klubu Biegacza zadeklarowali, że podobnie jak w latach ubiegłych przyłączą się do zbiórki na rzecz WOŚP.



W województwie świętokrzyskim wśród wydarzeń zorganizowanych online w ramach finału WOŚP jest m.in. występ zameczkowego studia piosenki z Domu Kultury "Zameczek" w Kielcach, a w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Centrum Kultury zaprasza od godz. 15 na koncerty online w Ostrowieckim Browarze Kultury w wykonaniu młodych lokalnych wokalistów.



W Kielcach miasto zaplanowało natomiast symboliczny świetlny pokaz z dachu parkingu przy Placu Konstytucji o godz. 20, a w Krakowie na Rynku Głównym, a także w Poznaniu kwestują właściciele psów rasy golden retriever.

Kwestują też właściciele golden retrieverów w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Kwestują też właściciele golden retrieverów w Poznaniu / Jakub Kaczmarzyk / PAP

W Nowej Hucie odbył się PsieBieg czyli bieg z psami trasami wokół Łąk Nowohuckich, wokół Zalewu Nowohuckiego, wokół parku na Osiedlu Dywizjonu 303 lub wokół Parku Lotników Polskich.

Dziś spacery po mieście w mikrogrupach przygotowane są też przez Federację Stowarzyszeń Przewodnickich, a o godz. 20, jeśli będzie dobra pogoda, z dachu hali Tauron Areny Kraków zostanie zagrany hejnał.



Akcja "Alpiniści dla WOŚP" w Krakowie (29.01). Pracownicy zaangażowanych firm z branży prac wysokościowych, przebrani za superbohaterów ze znanych animacji, w ramach pomocy dla USDK myją szpitalne okna zjeżdżając na linach z dachu budynków. / Łukasz Gągulski / PAP

Od początku działalności na sprzęt i programy medyczne WOŚP zebrała 1 mld 330 mln zł.