W Polsce i w kilkunastu krajach za granicą w niedzielę trwa 28. finał WOŚP. Do godz. 16 zebrano ponad 25,6 mln zł. 120 tys. wolontariuszy zbiera pieniądze, które mają być przekazane na "polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej".

Rzecznik prasowy Fundacji WOŚP Krzysztof Dobies (po lewej) i Prezes Zarządu Jurek Owsiak (po prawej) / Tomasz Gzell / PAP

Hasło tegorocznego finału to "Wiatr w żagle".

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku działa w 1760 sztabach. Sztaby i wolontariusze - których jest prawie 120 tys. - są w niemal każdym zakątku Polski.

Za granicą sztaby WOŚP powołano m.in. w Anglii, Irlandii, Niemczech, Holandii, Belgii, USA i Australii. W tym ostatnim kraju WOŚP zbiera pieniądze na walkę z pożarami, które wybuchają tam od października zeszłego roku.

Prezent od noblistki, kolacja z Lewandowskim

Wśród przedmiotów wystawionych na licytacje wspierające WOŚP są m.in. replika medalu noblowskiego Olgi Tokarczuk, kolacja z Robertem Lewandowskim, sukienka od Roksany Węgiel, kurtka w której Bogusław Linda wystąpił w filmie "Psy". Można również wylicytować dary przekazane przez ambasadorów Chin, Francji, Irlandii, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii i Palestyny.

Specjalny "orkiestrowy" pociąg, który pojechał z Białegostoku do Knyszyna, uliczny bieg "Policz się z cukrzycą" i pomagające wolontariuszom w kwestowaniu psy z białostockiego schroniska - to niektóre z atrakcji 28. finału WOŚP w Białymstoku. Do pociągu można było wsiąść za dowolną kwotę przekazaną na WOŚP. Pasażerom przygrywała kapela, na końcu trasy zorganizowano ognisko.

Razem z wolontariuszami WOŚP kwestowały schroniskowe psy o imionach: Herbi, Elektryk, Gaston, Lila, Czarnula, Piekut i Ikar. Wolontariat białostockiego schroniska przygotował w centrum miasta PSIOpunkt, w którym np. zachęcano do adopcji starszych piesków, pod hasłem "Pora na Psiego Seniora".

Lublin: występy artystyczne i pierwsza pomoc

Pieniądze w Lublinie zbierane są m.in. w miejskim Centrum Kultury, gdzie przygotowano rozmaite atrakcje dla rodzin. W sali widowiskowej występowały młodzieżowe zespoły artystyczne, dzieci z rodzicami i opiekunami wznosiły budowle z tektury, można było uczestniczyć w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy, skontrolować poziom glukozy, ciśnienie tętnicze i poddać się innym podstawowym badaniom. Na placu przed Centrum Kultury prezentowany był sprzęt strażacki.

Wojewódzki finał WOŚP w woj. śląskim odbywa się w Sosnowcu - licytować można m.in. limitowaną, złotą edycję Sosnowieckich Paszportów. W Częstochowie zorganizowano dziecięcą Paradę Serc, a Świerklańcu - bieg i "morsowanie" w zbiorniku Chechło.

Kąpiel morsów w Olsztynie

W Olsztynie najbardziej nietypowa licytacja odbyła się na plaży miejskiej, ponieważ była połączona z kąpielą ponad 200 "morsów". Zarówno kąpiący się, jak i podziwiający ich wyczyny, wrzucali pieniądze do puszek i licytowali fanty. Za wrzucenie datku do puszki WOŚP można było m.in. głaskać labradory i przejechać się zabytkowymi autami: syrenką, maluchami, wartburgami lub motorami z koszami z czasów II wojny światowej. Furorę robił wolontariusz, który zbierał pieniądze w towarzystwie kilku rycerzy krzyżackich.

W województwie opolskim kwestuje około 900 wolontariuszy - można ich spotkać nad zbiornikami wodnymi, gdzie do akcji przyłączyły się m. in. "Morsy Borów Niemodlińskich". W wielu miejscowościach odbywają się biegi w ramach akcji przeciwdziałania cukrzycy.

Walkę o koleje złote serduszko z numerem jeden zapowiedziała firma z Namysłowa, która w ubiegłym roku pobiła rekord płacąc za nie 1,2 mln złotych. Jak informuje właściciel firmy znanej m.in. z hodowli pijawek lekarskich, do tej pory na WOŚP przedsiębiorstwo przekazało ponad 2,5 mln złotych.

W Kielcach do wylicytowania puchar za zdobycie Ligi Mistrzów

W województwie świętokrzyskim WOŚP po raz pierwszy gra w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach, gdzie w XIX wieku stał dwór rodziny Żeromskich. Główna licytacja odbędzie się wieczorem w Kieleckim Centrum Kultury. Na aukcję trafi już po raz 20. zabytkowa skoda octavia. 59-letnie auto wraca co roku na licytację i zmienia właściciela. Do tej pory pojazd na rzecz Orkiestry zarobił już ponad 100 tys. zł. Klub piłkarzy ręcznych PGE VIVE Kielce wystawił na licytację puchar za zdobycie Ligi Mistrzów w 2016 roku, a szczęśliwy nabywca będzie się mógł nim cieszyć przez najbliższe dwa tygodnie. Do wylicytowania będzie także m.in. stetoskop prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, piłka z autografem szefa PZPN Zbigniewa Bońka i wycieczka do Brukseli ufundowana przez europosła Adama Jarubasa.

W finale WOŚP w Szczecinie bierze udział m.in. statek szkolno-badawczy "Nawigator XXI", należący do szczecińskiej Akademii Morskiej - można wejść na pokład, zasiąść w fotelu kapitana i stanąć za kołem sterowym. Trwa licytacja przejazdu zabytkowym samochodem, z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem za kierownicą, a także rejsu jachtem po Zalewie Szczecińskim z zachodniopomorskim marszałkiem Olgierdem Geblewiczem.

Prezydent Poznania grał w szachy z mieszkańcami

W Poznaniu do najskuteczniejszych wolontariuszy należą psy rasy golden retriever, które rokrocznie w centrum miasta kwestują wraz z właścicielami. W tym roku poznański finał WOŚP po raz pierwszy zorganizowano na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbywają się koncerty, pokazy taneczne i sztuk walki. Przygotowano również rolkowisko, ściankę wspinaczkową i boisko do hokeja. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak grał w szachy z mieszkańcami. Wśród przekazanych w tym roku na WOŚP przedmiotów są m.in. koszulka piłkarskiej reprezentacji Brazylii z autografem Pelego, książka autorstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z dołączonym listem i życzeniami z 2018 roku i "Encyklopedie Powstania Wielkopolskiego" z dołączonymi pamiątkowymi monetami wybitymi z okazji 100. rocznicy wybuchu powstania. Tradycyjnie poznańscy policjanci przekazali WOŚP złote serduszko.

W holu Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza prezentowany jest największy w Polsce muzealny meteoryt - ważący 262 kg MEMORSS (Meteoryt MORasko Skirzewska Smuła) wydobyty w 2012 roku w pobliżu rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko. National Geographic Travelery ogłosił to wydarzenie Naukowym Odkryciem Roku 2012.

Pokazy akrobatyczne, koncerty i szkolenie psów można zobaczyć w czasie tegorocznego finału WOŚP w Rzeszowie. Natomiast w rzeszowskiej trasie podziemnej studenci Politechniki Rzeszowskiej prezentują m.in. samoloty, drony oraz łazika marsjańskiego. Wśród zespołów, które zaprezentują się na rzeszowskiej scenie będą m.in. Feel oraz Skaldowie.

W Krakowie specjalny pochód

W Krakowie kwestuje ponad 2 tys. wolontariuszy. W południe członkowie Krakowskiego Klubu Morsów "Kaloryfer" tym razem przebrani za afrykańskie zwierzęta oraz za mieszkańców Czarnego Lądu zażyli kąpieli w Zalewie Bagry. Woda miała temperaturę 3,2 stop. C., powietrze nieco ponad 6 stop. Lubimy się bawić i przebierać. Fantazja przeniosła nas tym razem do Afryki. Zaklinamy zimę, żeby wreszcie do nas przyszła - powiedziała PAP Małgorzata Dworzecka z "Kaloryfera", który wspiera WOŚP po raz dziesiąty.

Do zbiórki włączyła się także krakowska społeczność żydowska - w Centrum JCC - zorganizowane zostały warsztaty kosmetyczne i kulinarne. O godzinie 15. z Rynku Głównego na Powiśle wyruszył organizowany po raz pierwszy Wielki Pochód Świątecznej Pomocy. Przy muzyce granej przez Orkiestrę Dętą AGH szli w nim wolontariusze.

Wielkie wiosłowanie w Toruniu

Mieszkańcy Torunia zwyciężyli po raz czwarty z rzędu w odbywającym się od kilku lat "Wielkim Wiosłowaniu dla WOŚP". Zawody polegały na tym, żeby "przepłynąć" na ergometrze wioślarskim w czasie 10 godzin jak najdalej. Drużyna Torunia - w której znaleźli się m.in. sportowcy, prezydent miasta Michał Zaleski i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika "przepłynęli" 164,5 km. Drugie miejsce zajęła Bydgoszcz z wynikiem 163 km. Jak co roku ważnym elementem finału WOŚP w Toruniu będzie także "wielka ściskawa". Akcja przytulania się do siebie w wyrysowanym na Starówce sercu zapoczątkowana została wiele lat temu właśnie w Toruniu, a teraz jest już ogólnopolską. Miasto, które "ściśnie się najmocniej" wygrywana sprzęt medyczny wartości 50 tys. zł.

Widowisko świetlne zamiast fajerwerków

Gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem "Gdańsk dzieli się dobrem", nawiązującym do ostatnich słów Pawła Adamowicza wypowiedzianych przed atakiem nożownika. Główna impreza WOŚP w Gdańsku zaczęła się o 16. na terenie przy Europejskim Centrum Solidarności. O godz. 19.30 na scenie obok ECS rozpocznie się wyjątkowe światełko do nieba wraz ze wspomnieniem wieloletniego prezydenta Gdańska. Łącznie w akcję zaangażowało się w Gdańsku 1,2 tys. wolontariuszy - m. in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Magdalena Adamowicz, której towarzyszy wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Można wylicytować m.in lekcję gry na carillonie, rejs żaglowcem "Generał Zaruski", koszulkę Lechii Gdańsk upamiętniającą Pawła Adamowicza, z autografami całej drużyny.

Od rana po Gdańsku kursują historyczne tramwaje - 102Na, Ring i Bergmann oraz kultowy autobus Jelcz 043. W każdym z pojazdów wolontariusze ze sztabu Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego kwestują na rzecz WOŚP.

Na plaży w Sopocie odbył się piknik militarny - m.in. przejażdżki czołgiem. Pojawiły się też grupy rekonstrukcyjne.

Kulminacyjnym wydarzeniem 28. finału WOŚP w Polsce jest co roku "światełko do nieba". W tym roku Jerzy Owsiak zapowiedział, że nie będą to, jak wcześniej fajerwerki, lecz widowisko świetlne. Światełko rozpocznie się o godz. 20 w Gdańsku, by potem przenieść się na pl. Bankowy w Warszawie, gdzie mieści się centrum stołecznego finału WOŚP.

Po północy zostaną podane wstępne wyniki tegorocznej zbiórki. Według danych organizatora w ciągu 27. Finałów WOŚP zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,1 mld zł.