Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi w większości polskich województw. Drogi będą śliskie, więc zaleca się szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem.

Miejsce zdarzenia na drodze między Kupiatyczami i Hermanowicami (woj. podkarpackie), 10 bm. Kierujący busem wpadł w poślizg i wjechał do rowu, nikt nie został ranny. Na podkarpackich drogach panują bardzo trudne warunki do jazdy. / Dariusz Delmanowicz / PAP

Jak przekazało IMGW, ostrzeżenia dotyczą całości obszarów woj.: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Należy spodziewać się na tych terenach słabych opadów marznącego deszczu, które miejscami będą powodować gołoledź.



Ostrzeżenia dla większości tych województw zostały wydane do piątku rano, jednak IMGW przewiduje, że trudne warunki na drogach z powodu marznących opadów utrzymają się do soboty w woj.: podkarpackim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim.



Dodatkowo IMGW wydało w czwartek alerty pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami dla: Górnego Śląska, Małopolski, Podkarpacia i woj. świętokrzyskiego. Mgły mogą utrzymywać się przez cały dzień i noc aż do piątku rano i powodować ograniczenie widoczności do 100 m.



Na podkarpackich drogach panują bardzo trudne warunki do jazdy

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



IMGW przypomina w związku z tym o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych.