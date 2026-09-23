Treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza w tę sobotę. Sprawdź, gdzie

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W najbliższą sobotę, 26 września, w województwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim odbędą się specjalne treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Szkolenia odbędą się w 260 jednostkach ratowniczo-gaśniczych, remizach i punktach edukacyjnych od godz. 11:00 do 14:00. Dziś MSWiA podało szczegóły.

Ministerstwo zachęca do uczestnictwa w treningach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęca do udziału w treningach reagowania na zagrożenie z powietrza w ramach Akademii MSWiA - „Ochrona Ludności i Obrona Cywilna”. Mieszkańcy województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego przećwiczą rozpoznawanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, a także właściwe postępowanie po ich uruchomieniu. Najbliższe treningi odbędą się w sobotę 26 września w godz. 11:00-14:00.

Gdzie odbędą się szkolenia?

Informacje o punktach, w których odbędą się w tę sobotę treningi można znaleźć na stronach internetowych komend wojewódzkich PSP w Białymstoku i Olsztynie. Będzie to 260 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, OSP, remiz i lokalnych punktów edukacyjnych.

Czego będzie można się dowiedzieć 26 września?

Strażacy i eksperci z komend wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich PSP, Ochotnicze Straże Pożarne, wojewodowie i samorządy pokażą, jak:

przygotować się na zagrożenie atakiem z powietrza,

rozpoznawać sygnały alarmowe i co oznaczają poszczególne komunikaty;

właściwie reagować na Alert RCB i kolejne komunikaty ostrzegawcze;

znaleźć bezpieczne miejsce i wybrać je odpowiednio do sytuacji;

zachować się w budynku – gdzie się udać i jak wybrać bezpieczne pomieszczenie;

postępować, gdy alarm zastanie nas na zewnątrz i gdzie szukać najbliższego miejsca schronienia;

korzystać z aplikacji „Gdzie się ukryć”, aby wcześniej sprawdzić dostępne miejsca schronienia;

korzystać z „Poradnika bezpieczeństwa” i znaleźć w nim najważniejsze wskazówki dotyczące reagowania.

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MSWiA rozwija także ogólnokrajowy system punktów schronienia. Do końca roku 85 tys. takich obiektów w całej Polsce zostanie oznakowanych czytelnymi tabliczkami z międzynarodowym znakiem ochrony ludności i obrony cywilnej. Informacje o punktach trafiają do Centralnej Ewidencji oraz aplikacji „Gdzie się ukryć”, dzięki której mieszkańcy mogą sprawdzić najbliższe dostępne miejsce schronienia i wcześniej zaplanować, gdzie udać się w sytuacji zagrożenia. Do końca 2026 roku planowane jest również uruchomienie specjalnej aplikacji umożliwiającej wysyłanie powiadomień push z alertami alarmowymi - informuje ministerstwo.

To pomoże szybko zareagować

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / materiały udostępnione