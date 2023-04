Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda opublikował w czwartkowy wieczór projekt rozporządzenia, które ma umożliwić wznowienie tranzytu produktów rolnych z Ukrainy. Teraz rozporządzenie musi jeszcze zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw. Tranzyt ma zostać wznowiony o północy.

Rozporządzeniem objęte są m.in. zboża / Darek Delmanowicz / PAP

Rozporządzenie ministra Waldemara Budy dopuszcza tranzyt produktów rolnych z Ukrainy, których wwóz w sobotę został zakazany. Chodzi o 18 kategorii produktów - od zbóż, przez cukier, wina, mięsa, jaja czy żywe zwierzęta. Nadal będą one objęte zakazem importu.

Zgodnie z rozporządzeniem, do końca czerwca możliwe będzie jedynie przewiezienia tych towarów do jednego z 4 portów (w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu albo Szczecinie) lub poza granicę Polski. Co ważne - przepisy muszą jeszcze przed północą zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw.

"Procedura tranzytu gwarantuje, że deklaracje tranzytu sporządzone na granicy ukraińsko-polskiej nie mogą być zmieniane na terytorium RP, co zapewni, że produkty objęte tranzytem nie zostaną wprowadzone do obrotu na terytorium RP" - czytamy w uzasadnieniu projektu.