Transkrypcje aktów małżeństw a podatki. Szef KAS: Zrobiliśmy coś dobrego i przyzwoitego

RMF24

Urzędy Skarbowe są przygotowane na stosowanie interpretacji ogólnej dotyczącej transkrypcji aktów małżeństw zawartych poza Polską - zapewnił szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda w rozmowie z RMF FM. Podkreślił, że dokument jest jasny i nie pozostawia luk do interpretacji.

Minister finansów wydał interpretację ogólną, która wskazuje, że transkrypcje aktów małżeństw – czyli wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego małżeństw zawartych za granicą – są traktowane podatkowo na równi z małżeństwami zawartymi w Polsce. Oznacza to, że pary, których małżeństwa zostały transkrybowane, mogą korzystać z ulg podatkowych przysługujących małżonkom. Interpretacja budzi jednak pytania zarówno wśród podatników, jak i urzędników skarbowych.

Szef KAS: Zrobiliśmy coś dobrego

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda, w rozmowie z RMF FM podkreśla, że wprowadzone rozwiązania są nie tylko zgodne z obowiązującym prawem, ale przede wszystkim mają na celu poszanowanie godności każdego człowieka. Jestem przekonany, że zrobiliśmy coś dobrego, przyzwoitego i przede wszystkim dla godności człowieka. Każdego człowieka, bez względu na jego zainteresowania, jeżeli chodzi o drugą osobę – zaznacza Łoboda.

Nowa interpretacja ogólna jest konsekwencją wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli chodzi o sedno tego wszystkiego dla zwykłego podatnika, jest bardzo długa i obszerna i ciężko wyciągnąć z tego jedno zdanie, które by to podkreślało. Dlatego my też mówimy, że transkrypcja umożliwia również nie tylko prawa, ale i obowiązki podatników z tym związane. I to jest podstawowe przesłanie – podkreśla Łoboda.

Jednym z głównych celów interpretacji ogólnej jest zapewnienie spójności i jednolitości postępowania we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce. Szef KAS zapewnia, że urzędy skarbowe są przygotowane do stosowania nowych przepisów. Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana: nie mam żadnych wątpliwości. Jesteśmy też po rozmowach, po naradzie z dyrektorami i wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego wszystkiego, jak stosować przepisy prawa – dodaje Łoboda

W interpretacji pojawia się zapisy, zgodnie z którymi ostatecznie każda sprawa powinna być oceniana indywidualnie. Czy to może być pole do nadużyć lub niejednolitego stosowania prawa?

To jest to samo, co jest w normach prawnych. Życie gospodarcze, życie ludzkie, życie, sam stan faktyczny bywają różne, nie do przewidzenia nawet w przepisach prawa. W związku z tym bardzo często i w przepisach prawa, i w interpretacjach używa się sformułowań, chyba że inne szczególne okoliczności stanowią inaczej – wyjaśnia Marcin Łoboda.

Na wydanie interpretacji ogólnej w sprawie transkrypcji aktów małżeństw krytycznie zareagowała przewodnicząca związku zawodowego Związkowa Alternatywa w KAS Agata Jagodzińska.

Oceniła, że urzędnicy skarbowi zostali postawieni pod ścianą.