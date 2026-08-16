Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Co z kontrolą w firmie przewozowej?

RMF24

W związku z wypadkiem polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadzi kontrolę w firmie przewozowej – przekazał Marek Konkolewski, p.o. zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w rozmowie z RMF FM. Dodał, że decyzja o terminie kontroli ma zapaść w poniedziałek.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Do wypadku doszło około godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę. Autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na autostradzie M3 na Węgrzech, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. To polscy pielgrzymi, którzy wracali z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie.

12 osób nie żyje, a 10 zostało ciężko rannych.

Zgodnie z poleceniem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadzi kontrolę tej firmy przewozowej. Jutro podejmę decyzję co do terminu kontroli i ta firma na pewno zostanie przez inspektorów skontrolowana – powiedział Marek Konkolewski, p.o. zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w rozmowie z RMF FM.

Kontrole autobusów tej firmy w ostatnich latach

Marek Konkolewski dodał, że Inspekcja sprawdzi w rejestrze przedsiębiorców transportowych, czy ta firma była już wcześniej kontrolowana. Przekazał jednak, że w ciągu ostatnich sześciu lat autobusy tej firmy były 11 razy kontrolowane przez Inspektorów Transportu Drogowego.

Ostatnia taka kontrola odbyła się 24 lutego 2025 r. i w czasie tych 11 kontroli autobusów w dziewięciu przypadkach te kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym, a więc inspektorzy nie ujawnili żadnych naruszeń. Natomiast dwie kontrole zakończyły się naruszeniami – poinformował Marek Konkolewski.

Wyjaśnił, że podczas pierwszej z nich inspektorzy stwierdzili, brak tzw. wykresówek, a w drugiej sytuacji – naruszenia związane z czasem pracy.

Zostały wszczęte postępowania administracyjne. Pierwsza kontrola, jeżeli chodzi o wykresówki, zakończyła się mandatem w wysokości 1000 złotych, a kolejne wszczęciem postępowania administracyjnego i kary też wyniosły 1000 złotych – wskazał p.o. zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Marek Konkolewski przekazał, że dopiero jutro otrzyma pełną informację, czy autobus, który uległ wypadkowi na Węgrzech, został skontrolowany przed wyjazdem przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Rozmówca RMF FM podsumował, że Inspektorzy Transportu Drogowego sukcesywnie kontrolują autokary i od początku wakacji inspekcja skontrolowała ponad 3,5 tys. autobusów.

Obaj kierowcy zostali przesłuchani. Jeden został zatrzymany

Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski poinformował, że obaj kierowcy zostali przesłuchani, a jeden z nich został zatrzymany.

Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie – powiedział i potwierdził, że chodzi o osobę, która prowadziła autokar.

Dodał jednak, że na razie nie zostały postawione zarzuty.

Wiceszef MSZ został też zapytany, czy kierowcy są Polakami. Odparł: Nie mam informacji, które by świadczyły o tym, że nie są.

Rząd zdecydował o wysłaniu specjalnego samolotu na Węgry. Szczegóły akcji

Rząd wysłał na Węgry specjalny samolot z zespołem medyków i przedstawicieli dyplomacji. Przed wylotem zorganizowano konferencję prasową, podczas której wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk i wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski mówili o szczegółach akcji.

Chcemy zapewnić, że wszyscy polscy obywatele, którzy ucierpieli w tym wypadku, dostaną pomoc państwa polskiego, pomoc instytucji zarówno tam na miejscu, ale również, jeżeli chodzi o transport do kraju – podkreśliła wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Dodała, że pacjenci będą w pierwszej kolejności lokowani w placówkach medycznych jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli w województwie podkarpackim, przede wszystkim w Rzeszowie. Wskazała jednak, że istnieje też możliwość transportu poszkodowanych do innych ośrodków, np. w Warszawie.

Wiceministra Kacperczyk przekazała, że resort zdrowia ma do dyspozycji dwa specjalne samoloty, przystosowane do transportu poszkodowanych. Dodała, że polskie służby są też gotowe na transport części poszkodowanych karetkami do Polski. Wiceministra wskazała, że harmonogram ewentualnego transportu poszkodowanych do Polski uda się nakreślić dopiero po działaniach, które zaplanowano na jutro.

Poszkodowani mają być transportowani najpierw do Budapesztu, a później do Warszawy

Oprócz sześciu medyków w grupie wsparcia, która uda się do Budapesztu, będzie znajdować się grupa konsulów, konkretnie trzy osoby. Mają oni wesprzeć na miejscu ambasadę w zorganizowaniu transportu poszkodowanych z czterech miast, w których obecnie się znajdują do Budapesztu, a następnie do Warszawy – poinformował Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Wskazał, że miasta, w których obecnie znajdują się poszkodowani to: Debreczyn, Miszkolc, Eger i Nyíregyháza.

Specjalna infolinia dla bliskich ofiar i poszkodowanych

Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na temat wypadku. To numer: +36 20 472 9502. Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór podkreślił, że infolinia jest przeznaczona dla bliskich ofiar i zaapelował o odpowiedzialne korzystanie z podanego numeru.

Z kolei Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że informacje można uzyskać pod numerami: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku. Wcześniej wyrazy współczucia rodzinom ofiar złożył prezydent Karol Nawrocki. Kondolencje złożył też premier Donald Tusk.