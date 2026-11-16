Tragiczny wypadek pod Toruniem. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem Polregio

Do zderzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie na przejeździe kolejowym na trasie między Papowem Toruńskim a Turznem.
Samochodem podróżowały trzy osoby. Jak dziennikarzowi RMF FM przekazali strażacy, jedna z nich samodzielnie wydostała się z pojazdu, drugą musieli ewakuować ratownicy. Niestety, trzeciej osoby nie udało się uratować.
Pociągiem Polregio, jadącym z Olsztyna do Torunia, podróżowały 42 osoby. Żadna z nich nie ucierpiała.
Ruch pociągów na tym odcinku został początkowo wstrzymany. O godz. 18:20, jak podał przewoźnik, ruch został wznowiony po jednym torze.
Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.