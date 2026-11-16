Tragiczny wypadek pod Toruniem. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem Polregio

RMF24

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Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Gronówku pod Toruniem. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem Polregio. Jedna osoba zginęła – informuje Stanisław Pawłowski, reporter RMF FM.

Do zderzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie na przejeździe kolejowym na trasie między Papowem Toruńskim a Turznem.

Samochodem podróżowały trzy osoby. Jak dziennikarzowi RMF FM przekazali strażacy, jedna z nich samodzielnie wydostała się z pojazdu, drugą musieli ewakuować ratownicy. Niestety, trzeciej osoby nie udało się uratować.

Pociągiem Polregio, jadącym z Olsztyna do Torunia, podróżowały 42 osoby. Żadna z nich nie ucierpiała.

Ruch pociągów na tym odcinku został początkowo wstrzymany. O godz. 18:20, jak podał przewoźnik, ruch został wznowiony po jednym torze.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.