Prokuratora Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy autobusy, który w czwartek spowodował wypadek w stolicy. Mężczyzna był pod wpływem amfetaminy. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery zostały ciężko ranne.

Zdj. z miejsca wypadku

Śledczy będą teraz ustalać, czy mężczyzna był pod wpływem amfetamiby, ale wiele na to wskazuje. W kabinie kierowcy, pod portfelem i dokumentami odnaleziono woreczek, w którym było około pół grama tego narkotyku. Stężenie amfetaminy we krwi mężczyzny było tez bardzo wysokie, w plecaku miał płytkę ze śladami amfetaminy, która najpewniej służyła do zażywania jej.

Prokuratura ujawniła tez, że w ciagu kilku ostatnich lat był on 13 razy karany za wykroczenia drogowe, m.in przekroczenie prędkości.

Z naszych informacji wynika natomiast, że na pewien czas stracił też prawo jazdy - dlatego sprawdzane będzie również, jak doszło do tego, że w ogóle został zatrudniony jako kierowca autobusu.

Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia - składając wyjaśnienia stwierdził, że praktycznie nic nie pamięta, nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy.





